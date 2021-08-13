Сексуальные сестры-серферши устраивают в инстаграме пожар

Серфинг, вне всякого сомнения, является одним из самых сексуальных видов спорта. Наверное, именно поэтому его и выбрали для себя сестры Элли-Джин и Холли-Дейзи Коффи из Австралии. Покоряя волны на доске можно продемонстрировать не только свой профессионализм и отвагу, но и то, чем щедро наделила природа. А в случае с сестричками она точно не поскупилась.