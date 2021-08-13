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Сексуальные сестры-серферши устраивают в инстаграме пожар

BigPicture.ru
2 часа назад

Серфинг, вне всякого сомнения, является одним из самых сексуальных видов спорта. Наверное, именно поэтому его и выбрали для себя сестры Элли-Джин и Холли-Дейзи Коффи из Австралии. Покоряя волны на доске можно продемонстрировать не только свой профессионализм и отвагу, но и то, чем щедро наделила природа. А в случае с сестричками она точно не поскупилась.

Юные серферши не прячут своих достоинств и предпочитают самые сексуальные купальники.
1/8 Юные серферши не прячут своих достоинств и предпочитают самые сексуальные купальники.
Фото: bigpicture.ru
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Не упускают они и возможности поделиться своими горячими фото в инстаграме, где имеют на двоих более миллиона подписчиков.
2/8 Не упускают они и возможности поделиться своими горячими фото в инстаграме, где имеют на двоих более миллиона подписчиков.
Фото: bigpicture.ru
В комментариях к снимкам девчонок можно найти самые разные комплименты и эпитеты.
3/8 В комментариях к снимкам девчонок можно найти самые разные комплименты и эпитеты.
Фото: bigpicture.ru
Часто, из-за соблазнительных форм, сестер сравнивают с Ким Кардашьян.
4/8 Часто, из-за соблазнительных форм, сестер сравнивают с Ким Кардашьян.
Фото: bigpicture.ru
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Спортсменки не любят таких аналогий и любят подчеркивать, что добились популярности спортивными достижениями, а не сексуальными фотосессиями.
5/8 Спортсменки не любят таких аналогий и любят подчеркивать, что добились популярности спортивными достижениями, а не сексуальными фотосессиями.
Фото: bigpicture.ru
Хотя девочки явно кривят душой – среди их подписчиков вряд ли преобладают знатоки серфинга, интересующиеся техникой покорения волн и результатами соревнований.
6/8 Хотя девочки явно кривят душой – среди их подписчиков вряд ли преобладают знатоки серфинга, интересующиеся техникой покорения волн и результатами соревнований.
Фото: bigpicture.ru
Фото Элли и Холли всегда горячие и нередко находятся на грани дозволенного соцсетью.
7/8 Фото Элли и Холли всегда горячие и нередко находятся на грани дозволенного соцсетью.
Фото: bigpicture.ru
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Очень жаль, что скоро фотографий горячих серферш за работой станет значительно меньше – Лига серфинга решила за что-то наказать мужчин и ввела правила съемки спортсменок.
8/8 Очень жаль, что скоро фотографий горячих серферш за работой станет значительно меньше – Лига серфинга решила за что-то наказать мужчин и ввела правила съемки спортсменок.
Фото: bigpicture.ru

Увидев на пляже 23-летнюю Элли-Джин и 20-летнюю Холли-Дейзи, можно подумать, что это модели из Play­boy, отдыхающие между фотосессиями. Но каким бывает удивление праздных зевак, которые узнают, что старшая сестра занимает в Мировой лиге серфинга 50 позицию, а младшая – 140!

Красота,Фото,
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