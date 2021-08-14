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Как чистить зубы "наоборот" и почему это правильно

Мира Маркина
1 час назад

Стоматологи утверждают, что уход за зубами должен быть многоступенчатым, как уход за кожей или волосами. "Рамблер" рассказывает, как правильно заботиться о зубах.

Как чистить зубы "наоборот" и почему это правильно
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Большинство людей чистят зубы щеткой, а затем используют ополаскиватель для рта. Однако стоматологи советуют двигаться в обратном направлении: сначала использовать ополаскиватель, затем нить и щетку. Так все поверхности и полости между зубами будут очищены, а полезные вещества будут иметь максимальный эффект.

1. Ополаскиватель для рта

Пока мы спим, патогенные аэробные бактерии, вызывающие заболевания десен, увеличивают свою активность. Ополаскиватель для рта помогает избавиться от неприятного запаха и подготовить зубы к чистке сразу после пробуждения.

2. Зубная нить

Да, ее лучше использовать до чистки зубов, а не после. Даже самая удобная щетка чистит передние и задние стенки зубов, но недостаточно эффективно вычищает пространство между ними. Нить убирает бактерии с самого низа зуба и "выносит" их наружу.

3. Зубная щетка

Чистить зубы необходимо не менее двух минут под углом 45 градусов к десне. Не давите слишком сильно на зубы, чтобы не вызвать травму.

Дополнительно: скребок для языка

Вещь, не очень известная в нашей стране, но популярная в западных странах. На языке также скапливаются бактерии: они вряд ли вызовут патологии зубов, но могут стать причиной неприятного дыхания. Кроме того, снижается риск возникновения болезней полости рта и уменьшается количество налета на зубах.

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