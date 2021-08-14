Как чистить зубы "наоборот" и почему это правильно

Стоматологи утверждают, что уход за зубами должен быть многоступенчатым, как уход за кожей или волосами. "Рамблер" рассказывает, как правильно заботиться о зубах.
Большинство людей чистят зубы щеткой, а затем используют ополаскиватель для рта. Однако стоматологи советуют двигаться в обратном направлении: сначала использовать ополаскиватель, затем нить и щетку. Так все поверхности и полости между зубами будут очищены, а полезные вещества будут иметь максимальный эффект.
Пока мы спим, патогенные аэробные бактерии, вызывающие заболевания десен, увеличивают свою активность. Ополаскиватель для рта помогает избавиться от неприятного запаха и подготовить зубы к чистке сразу после пробуждения.
Да, ее лучше использовать до чистки зубов, а не после. Даже самая удобная щетка чистит передние и задние стенки зубов, но недостаточно эффективно вычищает пространство между ними. Нить убирает бактерии с самого низа зуба и "выносит" их наружу.
Чистить зубы необходимо не менее двух минут под углом 45 градусов к десне. Не давите слишком сильно на зубы, чтобы не вызвать травму.
Вещь, не очень известная в нашей стране, но популярная в западных странах. На языке также скапливаются бактерии: они вряд ли вызовут патологии зубов, но могут стать причиной неприятного дыхания. Кроме того, снижается риск возникновения болезней полости рта и уменьшается количество налета на зубах.