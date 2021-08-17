4 главных минуса отбеливания зубов

Наверное, нет такого человека, который бы отказался от белоснежной улыбки. Однако получить ее — задача не из легких, учитывая тот факт, что большинство ведет не слишком здоровый образ жизни. Многие решаются на отчаянный шаг — отбеливание. Грамотный специалист выполнит процедуру практически без последствий, а вот с чем можно столкнуться, если отдаться в руки новичку, мы и расскажем.
Несмотря на прогресс в стоматологии, отбеливание остается крайне агрессивной процедурой, которая редко проходит без последствий. Состав, который использует врач, призван разрыхлить эмаль, чтобы вывести красители и убрать жесткий налет. При этом эмаль становится более чувствительной, даже если до этого у вас не было никаких жалоб. Важно уделить внимание подбору средств по уходу за зубами уже после самой процедуры.
Как мы уже говорили, агрессивное воздействие химических компонентов вызывает дискомфорт даже у пациентов с хорошей эмалью, что уж говорить о людях, у которых эмаль уже истончена. Бывает, что эмаль слишком тонкая от природы, что накладывает дополнительные трудности на врача, который будет проводить процедуру. Как правило, специалисты советую укрепить эмаль перед проведением процедуры и убедиться, что вы не испытываете болезненных ощущений.
Если вы привыкли употреблять продукты, содержащие сильные красители, будьте готовы к тому, что эффект от отбеливания продержится недолго. После процедуры необходимо следовать указанию врача и некоторое время избегать красящих продуктов, так как эмаль после отбеливания способна окрашиваться в три раза сильнее. Никакого крепкого кофе, красного вина и красящих овощей с фруктами!
Даже если вы никогда не испытывали неприятных ощущений в кресле стоматолога, отбеливание может стать для вас откровением. Болезненность может настигнуть вас уже в процессе самой процедуры. Как правило, врач должен остановиться и обработать зубы специальным составом для снижения чувствительности. Не молчите и всегда сообщайте, что вам больно, так как есть вероятность безвозвратно повредить эмаль.