Как советская манекенщица вышла за миллионера: судьба Романовской

Мила Романовская стала востребованной советской моделью и пробила путь к славе собственным трудом. Она стала второй в индустрии моды после Регины Збарской, уехала из СССР и удачно вышла замуж. Как проходил путь к славе у простой русской девушки?

Мила Романовская родилась в Ленинграде в тяжелый 1945 год. И мать, и отец были связаны с военными службами: папа работал моряком (капитан 1 ранга), мама трудилась инженером на заводе. В младенчестве Мила жила в городе Куйбышев, куда была эвакуирована с родителями из блокадного Ленинграда. После войны семья вернулась обратно в Ленинград.

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Начало карьеры

Родители старой закалки, связанные с военным делом, учили дочь, что нужно получить серьезное образование, а уже потом – то, к которому лежит душа. Мила поступила в электромеханический институт, хотя с детства мечтала стать танцовщицей и долгое время занималась танцами.

В модельный бизнес Мила попала случайно. Она, по просьбе заболевшей подружки, заменила ее на показе в Ленинградском Доме Моде, а после – была приглашена руководством на постоянную работу. С этого и началась успешная карьера манекенщицы простой советской девушки.

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Однажды Романовскую отправили в командировку в Финляндию, и от этой страны девушка осталась под глубоким впечатлением.

Но несколько лет спустя Мила переехала в столицу, а давать ей работу в Московском Доме моде никто не рвался. Девушка надеялась на то, что директор пойдет ей навстречу, умоляла взять ее хоть бесплатно на испытательный срок,. Вскоре удача ей улыбнулась. Мила не упустила свой шанс и показала на что способна.

Она прекрасно двигалась по подиуму. В этом помогли занятия хореографией, часами стояла в одной позе, пока на нее примеряли платье, была покладистой и работоспособной, не ставила свои условия, никогда ни с кем не спорила.

Клео.Ру

Можно сказать, что в итоге девушка стала второй в индустрии моды после Регины Збарской. Впрочем, эти модели постоянно соперничали и буквально отвоевывали друг у друга и модные наряды, и поездки за границу.

Романовская получила титул «Мисс Россия» в 1967 году. Снимки с девушкой украшали такие зарубежные журналы как Life, Look и другие известные издания.

Личная жизнь

Мила Романовская побывала замужем трижды.

Первым супругом стал студент ВГИКа Владимир Трифонов. От него Мила родила своего первенца, дочь Настю, и именно с ним перебралась жить в столицу.

Владимир ревностно относился к профессии жены и постоянно устраивал ей скандалы. В итоге девушка сделала выбор не в пользу семейной жизни и подала на развод.

Красавица-модель с идеальной фигурой просто не могла долго оставаться одинокой. Вскоре она познакомилась с художником Юрием Куперманом и вышла за него замуж. Как ни странно, но эту пару спокойно выпустили за границу без сбора кучи документов.

Клео.Ру

Семья эмигрировала в Австрию, а позже – в Израиль. Карьера Милы была крайне успешной: девушка участвовала в съемках для компании «Бегед-Ор», работала с известной фирмой Cotex. В Израиле карьера карьера Купермана не задалась, поэтому семья полным составом переехала в Англию. Мила не пропала и в этой стране: участвовала в показах таких модных фирм как Pierre Cardin, Dior, Givenchy.

В Англии повезло и супругу Романовской, его картины быстро раскупили после персональной выставки. Теперь Юрий нацелился на Париж, но в этот раз Мила отказалась ехать за супругом. Ее вымотали постоянные переезды, девушка решила обосноваться в Англии. Через год супруги развелись окончательно.

Клео.Ру

С третьим мужем Миле несказанно повезло, причем знакомство вышло совершенно случайно. В самолете что-то напутали с местами и миловидной девушке предложили полететь бизнес-классом вместо купленного эконома. В последний момент в самолет вбежал пассажир, который чуть не опоздал на свой рейс. Так Мила оказалась рядом с миллионером Дагласом Эдвардсом.

Мужчина сразу обратил внимание на красавицу, а когда понял, что она совсем не глупа, то буквально влюбился. В аэропорту по прилету бизнесмен взял телефон Романовской и позвонил ей через 3 недели. Даглас пригласил Милу в ресторан, где признался, что был очарован ей с самого первого знакомства. Через 3 дня Эдвардс предложил выйти за него замуж.

Клео.Ру

Мила отказала малознакомому мужчине, хоть он ей и приглянулся. Тогда Даглас стал настойчиво ухаживать: дарил букеты цветов, презентовал дорогое шампанское, водил по ресторанам, галантно провожал до дома. В итоге Романовская сдалась.

Как живет Мила Романовская сейчас

Сейчас советской манекенщице уже 75 лет. Мила Романовская и Даглас Эдвардс живут до сих пор вместе. Супруги обитают в Великобритании, в городе Херефорд.

После женитьбы Мила бросила работу модели и стала партнером мужа по бизнесу. В супруге она, наконец, нашла надежный тыл, заботу и внимание, верность и любовь.

Клео.Ру