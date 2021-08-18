Модель обругали за фото в мусульманской одежде

Британская модель и актриса Лили Коул поделилась снимками в мусульманской одежде и подверглась критике в соцсетях. Соответствующие комментарии появились в Twitter.

Фото: @lilycole @lilycole

Манекенщица опубликовала фотографии, на которых она запечатлена в бурке голубого цвета — покрывале, которое закрывает тело с головой, с прорезью для глаз, затянутой сеткой. Таким образом Коул поддержала культурное разнообразие. «Давайте будем солидарны к разнообразию на всех уровнях», — подписала она пост, который на данный момент удален из ее Instagram.

Журналистка Дженис Тернер (Janice Turner) обратила внимание на снимки модели и обругала ее в Twitter. По ее мнению, публиковать кадры в таком виде неприемлемо на фоне происходящих в Афганистане событий, где пришедшие к власти боевики «Талибана» (запрещено в РФ) ввели законы шариата.

«Лили Коул показала всю бесполезность современного феминизма. Позерство в Instagram для нее оказалось выше прав человека. Не уверена, что афганские женщины тоже "празднуют" необходимость носить бурку», — высказалась Тернер в посте.

Вскоре после публикации снимков Коул удалила их со страницы и извинилась в сторис. Модель согласилась с критикой в свой адрес и заявила, что не имела намерений оскорбить кого-либо. «Я не читала новости, когда разместила изображения, спасибо, что указали мне на то, что это неуместно», — заявила она.