Сексолог объяснила желание женщин публиковать откровенные фото в Сети

Откровенные фото повышают дозу внимания, которую девушкам хочется получать вновь и вновь, рассказала Юлия Варра. Психоаналитик-сексолог Юлия Варра в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснила, зачем женщины выкладывают в соцсетях откровенные фото, и говорит ли это о проблемах в их личной жизни. Ранее певица Бритни Спирс призналась, что публикует фотографии топлес в Instagram, чтобы чувствовать себя более уверенной в период борьбы за выход из-под родительской опеки. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Britney Spears (@britneyspears) «Кому-то это дает ощущение уверенности, но на самом деле потребность обнажиться – это глубинный эксгибиционизм. Instagram позволил это делать всем в довольно-таки обширной форме. Я как инстаграмер знаю, что очень многие девушки хотели бы публиковать более откровенные фото, но не все разрешается. Это такая «заводящая игра», чтобы чувствовать себя значимой, быть в центре внимания», - сказала Варра. По ее словам, тем, кто публикует подобные фото, очень важны реакция подписчиков и количество лайков. «Да, безусловно, это важно. Если никто не видит, интерес снижается. При этом, чем откровеннее фото, тем больше доза внимания, поэтому начинает хотеться еще чуть-чуть, еще побольше», - пояснила психоаналитик-сексолог. При этом она отметила, что откровенные фото характерны для «эксклюзивной группы» людей и не являются свидетельством проблем с личной жизнью. Все так делают! Настя Рыбка оценила видео с Дзюбой«Как правило, это (проблемы с личной жизнью – прим. НСН) не влияет. Личная жизнь – одно дело, а это - жажда общественного признания. Есть такая поговорка, что настоящие актеры, чтобы добиться признания, «хоть дерьмо на публике съедят», то есть они могут сделать все что угодно, эпатировать, чтобы добиться большего внимания. Как психоаналитик, я могу сказать, что это некая травма в оральной стадии развития по Фрейду, в первый год жизни. В детстве человек не может наесться, насосаться молока, а во взрослой жизни не может насытиться вниманием окружающих, которого всегда хочется больше и больше. Это особенно часто прослеживается у актеров. Это характерно не для большинства женщин, а для «эксклюзивной группы» орально травмированных в первый год», - заключила собеседница НСН. Ранее Бритни Спирс обвинила в суде свою семью во лжи, заявив, что ей запрещают выйти замуж и родить детей. Певица подала иск с просьбой отстранить ее отца от опекунства, однако суд Лос-Анджелеса в начале июля отказал в его удовлетворении. В середине августа стало известно, что отец певицы, Джеймс Спирс принял решения отказаться опекунства над ней. Его адвокат заявил, что причиной такого решения стала «публичная борьба с дочерью».