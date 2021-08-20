Какая одежда заводит противоположный пол

@ColorGoreAndBigTeeth: "Повседневный пятничный образ. Может быть, это потому, что мой муж носит только футболки с рисунком и шорты карго. Те немногие разы, когда он носит брюки и поло/рубашку на пуговицах, я просто млела перед ним, это так привлекательно. Бонусные баллы, если он чисто выбрит и недавно постригся".