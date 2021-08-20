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Какая одежда заводит противоположный пол

Мира Маркина
1 час назад

Пользователи портала Reddit обсудили, какие предметы одежды противоположного пола они считают самыми привлекательными. В опросе участвовали и мужчины, и женщины. "Рамблер" собрал самые популярные ответы и перевел их с английского.

Какая одежда заводит противоположный пол
Фото: depositphotosdepositphotos

Пользователь @isthisourthrowaway задал на форуме вопрос: "Какой предмет одежды противоположного пола является вашей самой большой слабостью?". За 10 дней обсуждение набрало 19,7 тысяч комментариев. Больше ответов было от мужчин, и все отвечали по-разному. По словам парней, им нравятся как скромные наряды, так и очень открытые.

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@JamesMac71: "У меня двое детей, собака и ипотека — и все из-за белого бикини. Не сожалею".

@wikidd006: "Моя жена ходит по дому в белой майке и удобном нижнем белье, и мне нравится. Также — удобные облегающие джинсы и белая футболка".

@bigbbear: "Сарафан с кроссовками!"

@Ishana92: "Сарафаны, юбка-карандаш и короткие облегающие платья".

@jimmyslaughter: "Может показаться странным, но я предпочитаю кардиганы. Не могу отказать очаровательной библиотекарше".

@LeaderRing: "Честно говоря, я бы сказал свитер, я почему-то нахожу их очень привлекательными на девушках".

@Vader46: "Окей, девушки, которые носят майку и расстегнутую фланелевую рубашку. Клянусь, узор на фланели ведет себя как трехмерные полоски, которые вы видите в оптических иллюзиях".

Большинство женщин писало, как им нравятся классические костюмы на мужчинах, а в особенности — закатанные рукава. А одна пользовательница написала, что ее заводит лыжный костюм!

@Sarcastic-Lemonade: "Мне нравится стиль офисных работников, которые возвращаются поездом домой: белая рубашка, закатанные рукава, свободный галстук, костюмные брюки... Я понятия не имею, почему".

@CaribouFondue: "Это закатанные рукава. Клянусь, каждая женщина питает к ним слабость".

@Jackthebodyless: "Мужчина [в кофте] с длинным рукавом. Также верхняя одежда для езды на лыжах".

@ColorGoreAndBigTeeth: "Повседневный пятничный образ. Может быть, это потому, что мой муж носит только футболки с рисунком и шорты карго. Те немногие разы, когда он носит брюки и поло/рубашку на пуговицах, я просто млела перед ним, это так привлекательно. Бонусные баллы, если он чисто выбрит и недавно постригся".

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