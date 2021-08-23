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Врач раскрыла россиянкам опасность наращивания ресниц

Lenta.ru
1 час назад

Российский врач раскрыла опасные последствия популярной косметической процедуры. На эту тему Анна Русановская высказалась в эфире радио «Говорит Москва».

Врач раскрыла россиянкам опасность наращивания ресниц
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Офтальмолог объяснила, что наращивание ресниц может привести к проблемам со здоровьем. По ее словам, к ней нередко обращаются пациенты с воспалением глаз после указанной процедуры. Кроме того, у некоторых диагностируют повреждение роговицы.

«Такие последствия не приводят к полной слепоте, но все равно неприятно. Хотела быть красивой, а получила красный глаз», — пояснила доктор и добавила, что во время наращивания ресниц также может развиться аллергическая реакция на клей.

Красота,Радиостанция "Говорит Москва",
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