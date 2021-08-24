Блогерша раскрыла способ ходить на каблуках без боли

Блогерша раскрыла способ предотвратить боль в ногах, которая появляется от обуви на каблуках, и вызвала споры в соцсетях. Ролик появился на ее странице в TikTok.

Фото: @joburtonread / TikTok @joburtonread / TikTok

Пользовательница сети @joburtonread опубликовала видео, в котором продемонстрировала, как ей удается долго ходить в обуви с неудобной колодкой. Выяснилось, что для избавления от проблемы она прикрепляет к внутренней части обуви на высоком каблуке гигиеническую прокладку.

По словам женщины, прокладка впитывает влагу, тем самым предотвращая появление мозолей, отеков и натоптышей на ступнях. «Я пользовалась этим способом миллион раз, когда ходила танцевать в клуб», — подписала она пост. Публикация стала вирусной и набрала больше 10 миллионов просмотров.

Зрители неоднозначно отнеслись к лайфхаку блогерши. Так, одни юзеры поблагодарили @joburtonread за предложенный способ. «Почему никто не сказал мне этого раньше?», «Ты просто лучшая», «Вау, это действительно работает», «Я в шоке!», «Ты гений, правда», «Спасибо огромное, я больше не мучаюсь из-за каблуков», — высказывались они.

В то же время другие комментаторы раскритиковали блогершу. «Какая гадость», «А если кто-то увидит прокладку? Жесть», «Только не снимайте туфли», «Это просто отвратительно», «Может лучше покупать нормальную обувь», — писали они.