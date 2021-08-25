Список: три ошибки в макияже, которые сильно старят

Женщины прекрасны в любом возрасте - это бесспорный факт. Не стоит скрывать свои года, обманывая не только окружающих, но и, прежде всего, себя. Ведь в погоне за молодостью можно лишь все испортить. Чрезмерная тяга к яркому мейкапу уж точно не сыграет вам на руку. "Рамблер" расскажет о трех главных ошибках в макияже, которые сильно старят.

Плотный тон

Зачастую плотному матирующему тону отдают предпочтение при наличии покраснений или синяков под глазами. Но тем, у кого уже появились на лице морщины, его стоит избегать, так как он очень сильно подчеркивает их. Как правило, возрастная кожа довольна сухая и требует усиленного увлажнения. Именно поэтому стоит выбирать увлажняющие тона с легкой текстурой. А если цветовые нюансы на коже уж совсем никак не дают спокойно спать, то идеальным вариантом для решения этой проблемы станет консилер для точечного использования.

Неправильные румяна

Молодые девушки всегда могут похвастаться румянцем на щеках, но, к сожалению, с возрастом он исчезает. А ведь именно он придает лицу здоровый вид и свежесть. Поэтому так важно не забывать пользоваться румянами с годами. Но подходить к их выбору нужно с умом: выбирать продукт кремовой текстуры теплых или нейтральных оттенков, чтобы он смотрелся на лице более естественно. Холодные оттенки в данном случае будут придавать болезненный вид.

Продукты с крупным сиянием