Почему фото фитоняшек не поднимут вас с дивана

Каждую весну мы даем себе обещание похудеть к лету, а каждую осень — подкачаться к Новому году. При этом приступить к делу мы планируем непременно в ближайший понедельник. Но понедельники проходят один за другим, а мы остаемся в той же точке. «Рамблер» выяснил, почему мы продолжаем сидеть на диване вместо того, чтобы тренироваться.

Самой частой причиной нам кажется отсутствие мотивации, и на ее поиски большинство людей отправляется не куда-нибудь, а в соцсети, где тысячи фитоняш и гуру правильного питания только и делают, что вдохновляют на подвиги.

Красивые наряды, выверенные ракурсы, рассеянный свет и еще масса хитростей делают картинку идеальной. Человек подписывается, чтобы смотреть и повторять. Но что происходит на самом деле?

Согласно последним исследованиям, люди, которые пытаются замотивировать себя на спорт и правильное питание, рассматривая красивые картинки в интернете, начинают относиться к своему телу как к объекту. Это называется самообъективизацией. Чем она сильнее, тем чаще человек выбирает жесткие диеты и изнуряющие тренировки. Такое рвение ни к чему хорошему не приводит, в конце концов человек теряет силы и откатывается к тому с чего начал. Потерянные килограммы быстро возвращаются и нередко с избытком. Регулярный просмотр таких мотивирующих кадров может привести к снижению самооценки, росту неудовлетворенности и даже депрессии.

Еще один важный момент — рассматривая красивые картинки с идеальными телами, многие просто теряют веру в себя, идеал кажется недостижимым, а на меньшее соглашаться не хочется. В итоге человек начинает заедать свои эмоции и все меньше у него желания, например, пойти в зал или на уличную площадку.