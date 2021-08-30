Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Войти в почту

Раскрыты пять секретов «вечной» молодости и красоты

Lenta.ru
5 часов назад

Британский дерматолог, косметолог Мари Рейнольдс (Marie Reynolds) раскрыла пять секретов, благодаря которым можно сохранить молодость и привлекательность после 50 лет, пишет Daily Mail.

Раскрыты пять секретов «вечной» молодости и красоты
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Эксперт, живущая в Норфолке, прежде всего, посоветовала уменьшить количество стресса в жизни. Избавиться от лишних мыслей необходимо с помощью ведения дневника или ежедневника. Проблемы, которые невозможно контролировать, она отмечает крестиком. Те, которые можно решить, вносит в перечень. Это помогает разгрузить мозг перед сном.

По словам специалиста, женщинам за 50 для «вечной» красоты надо делать «смазки от менопаузы». Вместо гормональной терапии она советует употреблять растения, богатые фитоэстрогенами, такие как дикий ямс. Кроме того, она делает коктейль из семян чиа, шпината и желтого мака, улучшающий самочувствие.

Еще одним секретом специалист называет медитацию. Она так же рекомендует не использовать смартфоны перед сном из-за синего света, который негативно влияет на серотонин (гормон счастья). Во время медитаций женщина старается визуализировать позитивное будущее. Также помогут прогулки босиком по траве, либо плавание.

Для здоровья и красоты важно состояние позвоночника, поэтому Рейнольдс рекомендует регулярно заниматься физическими упражнениями на улучшение осанки. Кроме того, на протяжении 15 лет она не использует увлажняющего крема. Вместо него в ход идут гиалуроновая кислота, алоэ вера, овсяное молоко или масло ши.

Красота,Секрет молодости,Секреты красоты,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители