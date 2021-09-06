Как вы портите лицо своими ежедневными привычками

Каждый человек в какой-то момент задумывается о качестве кожи своего лица. В раннем возрасте мы думаем о высыпаниях и акне, а позже начинаем замечать мелкие морщины. Специалисты считают, что кожу лица могут портить наши ежедневные привычки.

Одна из самых вредных привычек – злоупотребление сахаром. Дело в том, что кожа состоит из протеиновых структур, в частности эластина и коллагеновых волокон. А сахар при взаимодействии с протеином может дать химическую реакцию. Чем больше сахара поступает в организм, тем больше вероятность, что он свяжется с протеином. Эластичные волокна под действием сахара теряют эластичность и быстрее стареют.

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Попробуйте обратить внимание, как часто вы прищуриваетесь. А ведь это вынуждает межбровные мышцы сокращаться, что приводит к сминанию вышележащей кожи. Какое-то время морщины будут видны только, когда брови сдвигаются, но коллаген со временем разрушится, а морщины станут глубже и фиксированнее.

Для нашей кожи особенно важен сон. Причем важно не только, сколько времени мы проводим во сне, но и как мы спим. Так, сон на животе, когда лицо прижимается к подушке, сминая при этом кожу. Морщины на лице вполне могут появится после нескольких часов сна в таком положении. Кроме того, это может привести к отекам вокруг глаз, так как это положение затрудняет дренаж жидкости. Поэтому специалисты рекомендуют спать на спине.

Представьте себе, что любовь к коктейлям вполне может негативно повлиять на кожу лица. Причем важен не состав напитка, а то, что пьем мы его с помощью трубочки. Если вы слишком часто зажимаете в губах соломинку, то ждите морщин вокруг губ.

Задумайтесь, как часто вы касаетесь своего лица, чешете нос, убираете мешающие пряди, подпираете подбородок. Однако эта привычка, скорее всего, плохо скажется на коже лица, потому что даже самые чистые руки несут на себе бактерии. Они забиваются в поры вызывают акне и провоцируют высыпания.

То, что вы пьете мало воды, скорее всего, повлияет на вид кожи. Протеин и коллаген лучше функционирует во влажной среде. Так, кожа у человека, который пьет мало воды, выглядит старше, а употребление большого количества воды способствует упругости кожи.

Недостаток воды. Если ваш организм постоянно обезвожен, это обязательно повлияет на внешний вид кожи: она будет выглядеть старше. В то время как употребление достаточного количества воды приведет к ее упругости. Волокна кожи – протеин и коллаген – лучше функционируют во влажной среде. В среднем каждый человек должен выпивать 8 стаканов воды в день.

Нельзя не упомянуть алкоголь и курение. Вместе с алкоголем в наш организм попадают токсины, а кровеносные сосуды постепенно растягиваются, а это приводит к образованию более крупных сосудов, придающих коже красноватый цвет. А вот среди самых распространенных признаков курильщиков выделяют морщины вокруг глаз и рта и сероватый цвет кожи. Курение активизирует гены, ответственные за энзим, понижающий уровень коллагена в коже. Это, в свою очередь, увеличивает количество морщин и способствует провисанию кожи.

Что делать

Чтобы уменьшить риск приобрести ненужные морщины, конечно, нужно постараться избавиться от этих привычек. Однако есть и другие методы сохранить красоту лица. Самый доступный из них — фейсбилдинг.

Фейсбилдинг не меняет внешность, не блокирует мимику, он просто приводит мышцы в тонус – и гармонизирует черты лица. И многие звезды также отказались от различных инъекций в пользу фитнеса для лица. И среди таких знаменитостей оказались Дженнифер Лопес, Дженнифер Энистон и еще многие другие.