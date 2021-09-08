Какие пилинги можно делать осенью

Лучшая процедура сезона, на которую стоит обратить внимание.
Смена сезона — неблагоприятный период для кожи. Летом она подвергается пигментации и сухости из-за жаркого солнца. Если ей не помочь, то в конце курортного сезона она может не успеть самостоятельно восстановиться и подготовиться к предстоящим холодам.
Обновление — важная часть ухода и подготовки кожи к осени, где важную роль играют пилинги. Они помогают отшелушить омертвевшие клетки, выровнять тон, разгладить текстуру, сузить поры, убрать воспаления от акне и следы постакне. Но, прежде чем отправиться на поиски лучшего осеннего пилинга, стоит помнить, что их надо делать курсом.
Энзимы (ферменты) — это молекулы, обладающие способностью расщеплять белки. В роговом слое находится огромное количество этих молекул, и именно они отвечают за своевременное обновление. Но с возрастом и из-за воздействия неблагоприятных внешних факторов этот процесс замедляется и коже требуется дополнительная помощь в виде средств с содержанием энзимов.
Чаще всего в косметику добавляют энзимы папаина и бромелайна. Они помогут не только перезапустить естественное обновление кожи, но и очистить поры, уменьшить пигментацию и снизить повышенное выделение себума.
Химические пилинги применяются в поверхностной эксфолиации кожи и проводятся с помощью активных кислот. В их список входят AHA (фруктовая), BHA (салициловая), молочная, миндальная, гликолевая и фитиновая кислоты.
Такой вид пилинга относится к категории атравматической чистки лица. Во время процедуры кислоты мягко воздействуют на поверхность кожи, не повреждая ее верхние слои. Химический пилинг также называют процедурой «на выход» из-за отсутствия реабилитационного периода. Кроме того, он прекрасно подходит для чувствительного типа кожи.
Ультразвуковой пилинг показан для жирного и комбинированного типа кожи. Во время процедуры на кожу воздействуют волны от ультразвукового аппарата. Результат — очищение и сужение пор, улучшение цвета лица, уменьшение первых признаков старения, устранение мелких рубцов постакне и шрамов.
Микродермабразию также называют алмазной шлифовкой лица. Для проведения процедуры косметолог использует аппарат со специальной насадкой. Мельчайшие частицы алмазной крошки как будто «шлифуют» верхний слой кожи, запуская естественные процессы регенерации.
Карбокситерапия завершает наш рейтинг осенних пилингов. Этот вид эксфолиации представляет собой инвазивное введение углекислого газа. Он, в свою очередь, усиливает клеточный метаболизм и насыщает кровь кислородом, в результате чего кожа обновляется и выглядит отдохнувшей.