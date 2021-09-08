Какие пилинги можно делать осенью

Лучшая процедура сезона, на которую стоит обратить внимание.

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Смена сезона — неблагоприятный период для кожи. Летом она подвергается пигментации и сухости из-за жаркого солнца. Если ей не помочь, то в конце курортного сезона она может не успеть самостоятельно восстановиться и подготовиться к предстоящим холодам.

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Обновление — важная часть ухода и подготовки кожи к осени, где важную роль играют пилинги. Они помогают отшелушить омертвевшие клетки, выровнять тон, разгладить текстуру, сузить поры, убрать воспаления от акне и следы постакне. Но, прежде чем отправиться на поиски лучшего осеннего пилинга, стоит помнить, что их надо делать курсом.

Какие же пилинги подойдут для осеннего обновления кожи?

Энзимы (ферменты) — это молекулы, обладающие способностью расщеплять белки. В роговом слое находится огромное количество этих молекул, и именно они отвечают за своевременное обновление. Но с возрастом и из-за воздействия неблагоприятных внешних факторов этот процесс замедляется и коже требуется дополнительная помощь в виде средств с содержанием энзимов.

Чаще всего в косметику добавляют энзимы папаина и бромелайна. Они помогут не только перезапустить естественное обновление кожи, но и очистить поры, уменьшить пигментацию и снизить повышенное выделение себума.

Химические пилинги применяются в поверхностной эксфолиации кожи и проводятся с помощью активных кислот. В их список входят AHA (фруктовая), BHA (салициловая), молочная, миндальная, гликолевая и фитиновая кислоты.

Такой вид пилинга относится к категории атравматической чистки лица. Во время процедуры кислоты мягко воздействуют на поверхность кожи, не повреждая ее верхние слои. Химический пилинг также называют процедурой «на выход» из-за отсутствия реабилитационного периода. Кроме того, он прекрасно подходит для чувствительного типа кожи.

Ультразвуковой пилинг показан для жирного и комбинированного типа кожи. Во время процедуры на кожу воздействуют волны от ультразвукового аппарата. Результат — очищение и сужение пор, улучшение цвета лица, уменьшение первых признаков старения, устранение мелких рубцов постакне и шрамов.

Микродермабразию также называют алмазной шлифовкой лица. Для проведения процедуры косметолог использует аппарат со специальной насадкой. Мельчайшие частицы алмазной крошки как будто «шлифуют» верхний слой кожи, запуская естественные процессы регенерации.