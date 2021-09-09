"Лицо под ключ": сколько стоит новая внешность

В 2021 году косметологические и хирургические вмешательства стали особенно распространены. Красота, действительно, требует жертв. Сейчас почти любого эффекта можно достичь в кабинете косметолога или пластического хирурга. Тренды в индустрии красоты бывают разные. В какой-то момент девушки увлеклись операцией "профиль Джоли", а потом стали делать нитевые подтяжки, чтобы достичь популярных "лисьих глазок".

В 2018-2019 годах популярность приобрела безоперационная ринопластика - женщины перестали иди "под нож" к хирургам, а попросту заполняли горбинку специальным филлером, и профиль чудесным образом выравнивался. Еще позже горе-косметологи пошли дальше, придумав безоперационное уменьшение носа. В частности, в соцсетях появлялись предложения "специальной авторской методики" - в кончик носа вкалывался особый раствор, якобы рассасывающий жир. Такая процедура, конечно, была с восторгом принята у женщин, но быстро раскритикована специалистами из-за больших рисков для здоровья.

Сейчас же многие косметологические кабинеты предлагают процедуру "Лицо под ключ". Смысл в том, чтобы за один прием с помощью различных вмешательств добиться резкого изменения лица. Чаще всего такую процедуру делают с использованием гелей с гиалуроновой кислотой.

В частности, специалисты за один прием обещают убрать носогубные и межбровные морщины, "гусиные лапки", увеличить губы, сформировать скулы, подтянуть и омолодить кожу.

"Больше никаких морщин на лбу, нависших носогубных складок, обвисших щёк и сморщенных тоненьких губ! Мы говорим НЕТ уставшему взгляду, темным кругам и мешкам под глазами! Пусть отечное осунувшееся лицо остаётся в прошлом!

На сколько лет Вы хотите помолодеть? 5...10...15 лет? Вместе мы сможем все, сразу и надолго!", - такие предложения можно найти в различных косметологических кабинетах.

Цены на процедуру, как выяснил "Рамблер" варьируются от 20 до 60 тысяч рублей.

Соцсети