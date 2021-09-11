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Невероятно удобно: 4 маленьких секрета, которые пригодятся каждой женщине

7dach.ru
3 часа назад

Проблема всех женщин — спутанная цепочка. Поэтому, особенно собираясь в дорогу, хочется, чтобы в косметичке был порядок. Можно для этого использовать трубочку.

4 секрета, которые пригодятся каждой женщине
Фото: 7dach.ru7dach.ru

1. Надо вдеть в нее цепочку и застегнуть.

2. Можно надеть кольца на трубочку.

3. Для бритвенного станка удобно применить канцелярский зажим. Закрепив его на станке, можно не бояться, что лезвия что-нибудь повредят в вашей косметичке.

4. Я постоянно ищу в косметичке свои сережки-гвоздики. А надев их на пуговичку, забыла об этой проблеме. Их просто найти в своей косметичке.

Красота,
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