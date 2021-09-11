4 секрета, которые пригодятся каждой женщине

Проблема всех женщин — спутанная цепочка. Поэтому, особенно собираясь в дорогу, хочется, чтобы в косметичке был порядок. Можно для этого использовать трубочку.

1. Надо вдеть в нее цепочку и застегнуть.

2. Можно надеть кольца на трубочку.

3. Для бритвенного станка удобно применить канцелярский зажим. Закрепив его на станке, можно не бояться, что лезвия что-нибудь повредят в вашей косметичке.