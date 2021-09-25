Как увеличить губы и выжить: инструкция из 5 шагов

Процедура по увеличению губ довольно распространена и пользуется заслуженной популярностью, но и здесь есть свои подводные камни. "Рамблер" изучил вопрос и подготовил инструкцию для тех, кто планирует заняться своими губами, но при этом не хочет рисковать.

1. Выбрать клинику

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Это должна быть действительно клиника, а не салон или косметологический кабинет. Процедуру по увеличению губ имеет право проводить только врач.

2. Проверить лицензию

Убедитесь в том, что у клиники есть лицензия на оказание медицинских услуг. Сделать это можно на сайте самой клиники, приличные организации не стесняются их показывать. Если же по какой-то причине найти такую страницу не удалось, клинику можно проверить на сайте Росздравнадзора и выяснить, есть ли лицензия. Также можно попросить лицензию непосредственно на месте, хорошие клиники не откажут в этом.

3. Попросить диплом у врача

Обязательно попросите специалиста, у которого вы планируете проводить процедуру, показать вам диплом врача-дерматолога и сертификат косметолога. Профессионалы, которые гордятся своим образованием, обычно их помещают на самом видном месте. Если специалист клиники не может предоставить такие документы, стоит отказаться от его услуг.

4. Выяснить, что за препарат

Недобросовестные косметологи вместо зарегистрированного препарата могут использовать его более дешевый аналог. Но желание сэкономить может иметь самые неприятные последствия вплоть до фатальных. Попросите врача показать регистрационное удостоверение на препарат и приложение к нему. В случае возникновения нежелательных побочных эффектов ответственность несет производитель, но если препарат был ввезен незаконно или это вообще подделка, привлечь к ответственности никого не получится. Кстати, проверить препарат можно также на сайте Росздравнадзора.

5. Следить за действиями врача

После проверки всех документов, обратите внимание: врач должен при вас вскрыть упаковку препарата. Если упаковка была повреждена или препарат уже использовался и вам предлагают остатки от предыдущей процедуры, то риск занести инфекцию увеличивается. Некоторые производители выпускают препараты со специальными наклейками с указанием названия, срока годности и дозы. Одну из них вклеивают в медицинскую карту, а вторую отдают пациенту.