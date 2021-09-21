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Что будет с кожей, если не смывать макияж на ночь

WMJ.ruиещё 1
1 час назад

Какие последствия ждут вашу кожу? Спойлер — точно ничего хорошего.

Что будет с кожей, если не смывать макияж на ночь
Фото: DepositphotosDepositphotos

Все мы знаем, что не смывать косметику перед сном — вредно. Но давайте признаемся, что многие из нас нарушают это правило, и после бурной вечеринки падают на диван без сил даже взять в руки ватный диск и мицеллярную воду. Эксперты объяснили онлайн-изданию The Sun, почему так делать точно не стоит.

Прыщи

Не зря говорят, что правильное очищение — залог красивой и здоровой кожи. Если вы не смываете декоративную косметику на ночь, то это может привести к высыпаниям в виде прыщей и рубцов. Для жирного типа кожи, у которого и так имеются эти проблемы, удалять все излишки макияжа просто необходимо. «Бактерии — основная причина высыпаний», — отмечает Лу Соммере, директор ведущей клиники в Кембридже Cosmex Clinic. В течение дня весь наш макияж смешивается с вредными веществами из окружающей среды. В результате чего — забиваются поры, что является идеальной средой для развития бактерий.

Морщины

Несмытый макияж на ночь может стать причиной для появления преждевременных признаков старения. Компоненты тонального крема, пудры, туши разрушают защитный барьер, а это, в свою очередь, снижает выработку коллагена. А ведь именно он отвечает за красоту и молодость нашей кожи.

Инфекции глаз

Как оказалось, на нашей подушке скапливается огромное количество бактерий. Врач косметолог Мартин Кинселла объясняет: «Если у вас имеется привычка ложиться спать с тушью на ресницах или тенями на веках, то может возникнуть зуд, аллергия и даже полноценная инфекция глаз».

Высыпания

Состав многих средств для макияжа содержит отдушки и красители. Если их оставить на коже надолго, то вполне можно получить воспаления. Например, розацеа, что особо опасно для людей с чувствительным типом кожи.

Красота,
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