5 заблуждений о блефаропластике

Врач, пластический хирург Марат Фархутдинов развенчивает самые распространенные мифы о популярной операции.

Как часто вам говорят о том, что вы имеете уставший вид, хотя на самом деле вы полны сил и энергии? Если вы оказывались в такой ситуации, возможно, вам пора задуматься о том, как выглядят ваши глаза. Часто причиной уставшего вида становятся обвисшие веки и темные круги под глазами, а вернуть сияющий взгляд и цветущий внешний вид поможет не отпуск, а хороший пластический хирург.

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Блефаропластика — операция по коррекции верхних и нижних век. Она позволяет убрать лишнюю кожу век, устранить грыжи верхнего века, темные круги и мешки под глазами. Это одна из самых популярных пластических операций, но, несмотря на это, она до сих пор окружена мифами и заблуждениями, которые для многих становятся поводом отказаться от операции. Давайте сегодня попробуем развеять самые популярные заблуждения о блефаропластике.

1. Синдром сухого глаза — побочный эффект от операции.

На самом деле риск развития хронического синдрома сухого глаза после операции на веках чрезвычайно низок, если вы обратились к опытному пластическому хирургу. Синдром сухого глаза после операции появляется, если хирург удалил слишком много кожи верхнего века. Если операция проведена правильно, риск развития побочных эффектов после блефаропластики минимален.

2. Операция на веках приводит к заметным рубцам.

На самом деле это не так. Современные методы проведения операции позволяют практически полностью спрятать рубец. При операции на верхнем веке разрез выполняется в естественной складке века и благодаря этому не заметен. При операции на нижнем веке разрез часто делается с внутренней стороны века или по краю роста ресниц, что дает возможность полностью скрыть следы операции.

3. Операция на веках не позволяет убрать темные круги под глазами.

Это миф, который часто встречается даже среди врачей. Темные круги под глазами — одна из самых сложных эстетических проблем. Кожа вокруг глаз очень тонкая, а с возрастом она истончается еще больше. Тонкая кожа уже не может скрывать капилляры и жировую ткань, окружающую глаз. Из-за этого под глазами образуются мешки и темные круги. Блефаропластика позволяет решить обе эти проблемы и значительно улучшить внешний вид, сделав взгляд моложе и яснее. Через трансконъюнктивальный разрез (с внутренней стороны нижнего века) хирург может удалить или изменить положение жировой ткани, окружающей глаз. Однако блефаропластика действительно не поможет, если темные круги под глазами вызваны постоянным недосыпом или другими проблемами со здоровьем.

4. Блефаропластика поможет удалить «гусиные лапки» вокруг глаз.

Так называемые «гусиные лапки» — тонкие морщинки в уголках глаз — нельзя исправить путем хирургического вмешательства на веках. Появление таких динамических морщин вязано с постоянным напряжением и движением мышц глаза. Эффективнее всего такие морщинки удаляются путем косметических процедур или инъекций.

5. Пластика век — операция для женщин.

Это представление давно устарело. Сегодня не только женщины, но и мужчины стремятся к тому, чтобы как можно дольше сохранить молодость, ведя активный образ жизни и прибегая к достижениям косметологии и пластической хирургии. Часто в зрелом возрасте блефаропластика необходима не только с эстетической точки зрения, но и с практической — верхнее веко, опускаясь, сужает поле зрения, что не только добавляет возраста, но и причиняет дискомфорт. Блефаропластика помогает устранить дискомфорт и сделать лицо визуально моложе в среднем на 5—7 лет.