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Названы две главные причины выпадения волос

WMJ.ruиещё 1
2 часа назад

Как оказалось, проблема выпадения волос может быть не только связана со сменой сезонов и погодных условий. Причины кроются гораздо глубже.

Названы две главные причины выпадения волос
Фото: DepositphotosDepositphotos

Врач-дерматолог Татьяна Егорова в интервью 5 tv.ru рассказала, какие факторы влияют на активное выпадение волос.

Стресс

Как не странно, стресс является одной из самых распространенных и главных причин выпадения волос. Яркий пример — пандемия коронавируса. Врач-дерматолог заметила, что больший стресс испытали жители крупных мегаполисов, когда они оказались заперты на 3 месяца в карантине. После пережитых расстройств состояние волос начинает давать о себе знать спустя 2 месяца. Специалист советует, если вы испытали стресс несколько месяцев назад, а пряди начали выпадать только сейчас, то смело записывайтесь на прием к трихологу.

Нехватка железа

Татьяна Егорова рассказала, что вторая причина выпадения волос — нехватка железа. Если вы никак не связываете потерю прядей со стрессом, то скорее всего вам надо сдать соответствующий анализ на определение уровня этого элемента в вашем организме. Если обследование покажет дефицит железа, то врач сможет вас проконсультировать, как повысить его уровень. После этого — волосы перестанут выпадать и начнут расти еще гуще.

Красота,Татьяна Егорова,
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