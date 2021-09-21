Названы две главные причины выпадения волос

Как оказалось, проблема выпадения волос может быть не только связана со сменой сезонов и погодных условий. Причины кроются гораздо глубже.

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Врач-дерматолог Татьяна Егорова в интервью 5 tv.ru рассказала, какие факторы влияют на активное выпадение волос.

Стресс

Как не странно, стресс является одной из самых распространенных и главных причин выпадения волос. Яркий пример — пандемия коронавируса. Врач-дерматолог заметила, что больший стресс испытали жители крупных мегаполисов, когда они оказались заперты на 3 месяца в карантине. После пережитых расстройств состояние волос начинает давать о себе знать спустя 2 месяца. Специалист советует, если вы испытали стресс несколько месяцев назад, а пряди начали выпадать только сейчас, то смело записывайтесь на прием к трихологу.

Нехватка железа