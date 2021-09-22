Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Войти в почту

Парикмахер раскрыла главные ошибки при расчесывании волос

Lenta.ru
26 минут назад

Парикмахер-колорист из Лондона раскрыла главные ошибки ухода, провоцирующие истончение и выпадение волос. Об этом сообщает The Sun.

Главные ошибки при расчесывании волос
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Луиза Галвин объяснила, что для сохранения здоровья локонов необходимо смывать кондиционер лишь на половину, оставляя часть средства на волосах. Такой способ защитит кончики от агрессивного воздействия окружающей среды. Помимо этого, по ее словам, расчесывать волосы нужно начать еще мокрыми с помощью пальцев, чтобы они не путались при сушке.

Также эксперт порекомендовала расчесывать сухие локоны постепенно, двигаясь от кончиков к корням, а не наоборот. Этот метод меньше травмирует структуру волос и предотвращает их поломку.

Кроме того, Галвин подчеркнула, что не стоит наносить шампунь на голову дважды во время мытья.

«Намыливая голову два раза, вы активизируете работу сальных желез. Из-за этого волосы быстрее становятся жирными. Одного раза вполне достаточно, если вы моете голову регулярно»,

— заверила она.

Колорист упомянула, что людям, которые моют голову два раза в неделю и реже, следует приобрести два разных шампуня. Так, один из них должен удалять большую часть жира, а второй очищать остатки загрязнений.

Красота,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители