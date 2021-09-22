Главные ошибки при расчесывании волос

Парикмахер-колорист из Лондона раскрыла главные ошибки ухода, провоцирующие истончение и выпадение волос. Об этом сообщает The Sun.

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Луиза Галвин объяснила, что для сохранения здоровья локонов необходимо смывать кондиционер лишь на половину, оставляя часть средства на волосах. Такой способ защитит кончики от агрессивного воздействия окружающей среды. Помимо этого, по ее словам, расчесывать волосы нужно начать еще мокрыми с помощью пальцев, чтобы они не путались при сушке.

Также эксперт порекомендовала расчесывать сухие локоны постепенно, двигаясь от кончиков к корням, а не наоборот. Этот метод меньше травмирует структуру волос и предотвращает их поломку.

Кроме того, Галвин подчеркнула, что не стоит наносить шампунь на голову дважды во время мытья.

«Намыливая голову два раза, вы активизируете работу сальных желез. Из-за этого волосы быстрее становятся жирными. Одного раза вполне достаточно, если вы моете голову регулярно»,

— заверила она.