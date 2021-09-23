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Блогерша раскрыла главную ошибку при мытье головы

Lenta.ru
7 часов назад

Парикмахерша раскрыла главную ошибку при мытье головы, которая приводит к ухудшению качества волос. На соответствующее видео в TikTok обратили внимание журналисты The Sun.

Блогерша раскрыла главную ошибку при мытье головы
Фото:  audreyvictoria_ / Tiktok audreyvictoria_ / Tiktok

Блогерша Одри Виктория (Audrey Victoria), на которую в соцсети подписаны 1,4 миллиона человек, рассказала, что многие девушки наносят на голову шампунь и начинают распределять его по всей длине волос. По ее словам, из-за этого концы сильно пересушиваются и становятся ломкими. Вместо этого девушка посоветовала пользователям наносить очищающее средство только на корни волос, поскольку остальным прядям для промывки достаточно пены, которая образуется во время мытья.

Публикация специалистки стала вирусной и набрала 9,6 миллиона просмотров и больше 800 тысяч лайков. Подписчики принялись обсуждать описанную рекомендацию в комментариях. «Шампунь нужен для корней, а вот кондиционер следует наносить на концы», «И почему я это делала неправильно?», «Эта женщина спасла мои волосы», «Мои волосы слишком короткие для соблюдения этого правила, но я попробую», — писали они.

В июле эксперт раскрыла правильное количество шампуня для мытья головы. Блогерша с никнеймом sarahbrawleyhair показала подписчикам правильную технику очищения кожи головы. По словам британки, необходимо использовать количество шампуня размером с две монеты и наносить его только на корни волос. Помимо этого, специалист подчеркнула, что перед применением шампуня требуется вспенить его в руках.

Красота,
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