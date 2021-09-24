В чем разница между гимнастикой и фейсбилдингом

Мы изучили 5 популярных разновидностей лицевой гимнастики и рассказываем, чем они все друг от друга отличаются.
Глобальная цель лицевой гимнастики — накачать мышцы, собственно, лица, чтобы им было проще бороться с силой притяжения и поддерживать кожу упругой. В процессе крайне важно дышать, держать спину ровно и уметь расслабиться.
Для эффективности лицевой гимнастики каждое движение нужно повторять 5–10 раз.
В истории создания этого комплекса упражнений много неясностей. Самая распространенная версия: фейсбилдинг придумал немецкий пластический хирург Рейнхольд Бенц аж в позапрошлом веке. Вдохновила его сорокалетняя балерина, у которой наблюдался резкий контраст между подтянутым телом и умудренным опытом лицом. Вывод напросился сам собой: от напряжения мышц толку больше, чем от расслабления.
Реальных следов таинственного доктора в виде друзей, родственников, пациентов, недвижимости обнаружено не было. Однако это все не помешало ему в конце 1990-х выпустить книгу “Фейсбилдинг: лицо без морщин за 5 минут в день”. Правда, предисловие к руководству написал Вернер Манг, вполне себе реальный пластический хирург, спасший нос Майкла Джексона от полного разрушения.
Широко откройте глаза.Положите по два пальца на внешние уголки глаз и поднимите нижнее веко, будто вы щуритесь.Удерживайте пальцы в этом положении несколько секунд.
Воспользовавшись знанием анатомии, свои методы прокачки мускулатуры лица предложила и американский косметолог Кэрол Мэджио. Суть ее аэробики в том, что каждая важная мышца прорабатывается изолированно, а роль утяжелителей играют пальцы.
Обхватите переднюю часть шеи ладонями, как будто пытаетесь себя задушить.Плавно откиньте голову назад, задержитесь в этом положении на 10 секунд.Медленно вернитесь обратно.
“Я начала заниматься этой гимнастикой после травмы, когда мое лицо потеряло симметрию. И спустя несколько месяцев увидела себя прежнюю”, — рассказывает Фумико Такацу, японка, придумавшая йогу для лица. Как и во время сеанса классической йоги, в лицевой мыщцы расслабляются и напрягаются поочередно. Кстати, автор методики рекомендует сочетать асаны с вечерним уходом.
Заниматься лучше перед нанесением сыворотки и крема, чтобы усилить проникновение полезных составов.
Как разгладить лоб
Обе руки сожмите в кулаки.Костяшки указательного и среднего пальцев поместите в центр лба и надавите.Не ослабляя давления, разведите кулаки к вискам.Аккуратно надавите костяшками пальцев на виски. Повторите 4 раза.
Косметологи вам вряд ли об этом сообщат, но на нашей голове существует “шлем” из основных мышц, держащих все лицо. Бывшая европейская журналистка Бенита Кантиени выявила закономерность: детальная проработка держателей, а именно ушных, височных, лобных и затылочных мыщц, может заменить подтяжку лица. Говорят еще, что, освоив фейсформинг, можно научиться шевелить ушами.
Помассируйте макушку.Затем поместите средние пальцы рук на виски таким образом, чтобы ощущалось биение пульса.Безымянные пальцы в это время скользят ото лба к вискам.Подвигайте мышцами лба, которые находятся под кончиками пальцев.Указательные пальцы разместите поближе к ушам, в то место, где располагаются углубления и чувствуется пульс.Вместе с тем, надавливая всеми пальцами на голову, отправляйте плавный импульс в направлении макушки на протяжении 2–3 минут.
Самую непохожую на другие методику нам подарила Грир Чайлдерс, чудо-женщина с обложки древних книжек по аэробике, научившая всю Америку дышать животом. Упражнения для лица здесь чередуются с элементами дыхательной гимнастики: одни выполняются на глубоком вдохе, другие — на выдохе, третьи — с задержанным дыханием. И не перепутать крайне важно.
Поместите средний и большой пальцы обеих рук на уголки губ.Массируйте эти точки во время задержки дыхания 8–10 секунд.