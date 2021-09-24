В чем разница между гимнастикой и фейсбилдингом

Мы изучили 5 популярных разновидностей лицевой гимнастики и рассказываем, чем они все друг от друга отличаются.

Фото: Flacon Flacon

Зачем нужна гимнастика для лица

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Глобальная цель лицевой гимнастики — накачать мышцы, собственно, лица, чтобы им было проще бороться с силой притяжения и поддерживать кожу упругой. В процессе крайне важно дышать, держать спину ровно и уметь расслабиться.

Для эффективности лицевой гимнастики каждое движение нужно повторять 5–10 раз.

Фейсбилдинг

В истории создания этого комплекса упражнений много неясностей. Самая распространенная версия: фейсбилдинг придумал немецкий пластический хирург Рейнхольд Бенц аж в позапрошлом веке. Вдохновила его сорокалетняя балерина, у которой наблюдался резкий контраст между подтянутым телом и умудренным опытом лицом. Вывод напросился сам собой: от напряжения мышц толку больше, чем от расслабления.

Реальных следов таинственного доктора в виде друзей, родственников, пациентов, недвижимости обнаружено не было. Однако это все не помешало ему в конце 1990-х выпустить книгу “Фейсбилдинг: лицо без морщин за 5 минут в день”. Правда, предисловие к руководству написал Вернер Манг, вполне себе реальный пластический хирург, спасший нос Майкла Джексона от полного разрушения.

Как предотвратить морщины вокруг глаз

Широко откройте глаза.Положите по два пальца на внешние уголки глаз и поднимите нижнее веко, будто вы щуритесь.Удерживайте пальцы в этом положении несколько секунд.

Аэробика для лица

Воспользовавшись знанием анатомии, свои методы прокачки мускулатуры лица предложила и американский косметолог Кэрол Мэджио. Суть ее аэробики в том, что каждая важная мышца прорабатывается изолированно, а роль утяжелителей играют пальцы.

Как подтянуть подбородок

Обхватите переднюю часть шеи ладонями, как будто пытаетесь себя задушить.Плавно откиньте голову назад, задержитесь в этом положении на 10 секунд.Медленно вернитесь обратно.

“Я начала заниматься этой гимнастикой после травмы, когда мое лицо потеряло симметрию. И спустя несколько месяцев увидела себя прежнюю”, — рассказывает Фумико Такацу, японка, придумавшая йогу для лица. Как и во время сеанса классической йоги, в лицевой мыщцы расслабляются и напрягаются поочередно. Кстати, автор методики рекомендует сочетать асаны с вечерним уходом.

Заниматься лучше перед нанесением сыворотки и крема, чтобы усилить проникновение полезных составов.

Как разгладить лоб

Обе руки сожмите в кулаки.Костяшки указательного и среднего пальцев поместите в центр лба и надавите.Не ослабляя давления, разведите кулаки к вискам.Аккуратно надавите костяшками пальцев на виски. Повторите 4 раза.

Фейсформинг

Косметологи вам вряд ли об этом сообщат, но на нашей голове существует “шлем” из основных мышц, держащих все лицо. Бывшая европейская журналистка Бенита Кантиени выявила закономерность: детальная проработка держателей, а именно ушных, височных, лобных и затылочных мыщц, может заменить подтяжку лица. Говорят еще, что, освоив фейсформинг, можно научиться шевелить ушами.

Как поднять виски

Помассируйте макушку.Затем поместите средние пальцы рук на виски таким образом, чтобы ощущалось биение пульса.Безымянные пальцы в это время скользят ото лба к вискам.Подвигайте мышцами лба, которые находятся под кончиками пальцев.Указательные пальцы разместите поближе к ушам, в то место, где располагаются углубления и чувствуется пульс.Вместе с тем, надавливая всеми пальцами на голову, отправляйте плавный импульс в направлении макушки на протяжении 2–3 минут.

Фейсфлекс

Самую непохожую на другие методику нам подарила Грир Чайлдерс, чудо-женщина с обложки древних книжек по аэробике, научившая всю Америку дышать животом. Упражнения для лица здесь чередуются с элементами дыхательной гимнастики: одни выполняются на глубоком вдохе, другие — на выдохе, третьи — с задержанным дыханием. И не перепутать крайне важно.

Как предотвратить опускание уголков губ