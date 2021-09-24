Скидка 50%: как недорого подстричься и не страдать

Праздничная укладка, напитки, маски для волос и другие ненужные услуги увеличивают ценник в парикмахерских на несколько тысяч. «Рамблер» делится секретами, как сэкономить на процедурах, не потеряв в качестве.

Ходите в салоны с фиксированными ценами

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Парикмахерские эконом-класса заманивают клиентов акциями в стиле «стрижем всего за 200 рублей». На месте выясняется, что еще 300 рублей надо отдать за мытье головы и за специальные средства, 500 — за укладку, 1000 — за работу стилиста.

Возможно, сама работа хорошо сделана, но обидно отдавать полторы тысячи, когда настроился заплатить 200 рублей. Чтобы не разочаровываться в себе и людях, ходите в парикмахерские, где цена чуть выше, но зато одна. Исключение — когда вы ходите за одной процедурой, например, стрижкой под машинку или подравнивание челки.

Если прическа несложная — выбирайте младшего мастера или ассистента

Мастерство профессионала стоит дорого. Топ-мастер учится делать невероятные формы и стрижки, и на это находятся свои клиенты, которые готовы много платить. Однако на практике сложные процедуры и ухищрения нужны одному человеку из десяти. Если у вас прямой срез, простая стрижка без слоев, нет окрашивания и здоровые волосы, с работой справится даже начинающий мастер. Под присмотром опытных коллег он подстрижет вас не хуже. А если ошибется, то учитель все поправит. Идти к дорогостоящему специалисту стоит, если у вас непослушные или кудрявые волосы, в также сложная геометрия стрижки, которую надо поддерживать.

Откажитесь от сушки феном и мытья головы, если это платно

Это все можно сделать дома — конечно, если только на улице не 30°С. Узнать о прайсе на услуги можно на сайте парикмахерской, в Instagram или по телефону. Никто не посмотрит на вас косо: это ваше право — распоряжаться своими же средствами.

Подпишитесь на акции салона

Во многих парикмахерских есть ежемесячные спецпредложения. Например, «дни бренда», когда на услуги с использованием определенной косметики делают большую скидку, от 20 до 50%. Такие дни позволят сэкономить значительную сумму, если вы регулярно делаете кератиновое выпрямление или завивку.

Также в парикмахерских бывают скидки для членов семьи: приводите мужа или родителей. Наконец, есть скидки на комплекс услуг, например, стрижка + маникюр. Соглашайтесь, если эти процедуры вам правда нужны: не стоит соглашаться на услугу с непонятным названием, только потому что она дешевле.

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