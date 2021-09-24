Секонд-хенд косметика: как безопасно закупиться на 1000 рублей

Каждая шестая россиянка тратит на косметику до 10 тысяч рублей ежемесячно, сообщают «Известия». Цены на уходовую и декоративную косметику растут, а потому женщины все чаще покупают б/у товары. Читайте ниже, как наполнить косметичку на интернет-барахолках за 1000 рублей и что точно не стоит покупать с рук.

Зачем покупать б/у косметику, если можно купить новое?

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Противники б/у косметики считают, что покупать такие товары с рук негигиенично, что под видом люксового бренда могут продать китайский аналог. Конечно, часть вскрытых товаров опасна для кожи, часть продавцов продают подделки. Безусловно, это надо знать и помнить, покупая что угодно с рук.

Косметику покупают, потому что косметику продают. На «Авито» можно найти тысячи объявлений по продаже того, что не подошло или разонравилось. Разумеется, на любое выгодное предложение рано или поздно найдется свой покупатель. Есть предложение, возникнет и спрос. Почему еще люди покупают секонд-хенд косметику, несмотря на все опасности?

Любимое средство перестали выпускать. Так люди закупаются духами, тенями и помадами, которые уже не купишь в магазине.

Средство не выпускают в вашей стране. Дерматологи и косметологи часто приписывают пилинги или сыворотки, которые доставляют в Россию с большими налогами. На интернет-барахолке можно найти новое средство, которое кому-то не подошло.

Хочется попробовать новые текстуры или цвета. Например, вы идете на тематическую вечеринку и хотите сделать макияж в синих оттенках. У знакомых такой косметики нет, покупать — дорого, ведь используете всего раз.

Надо экономить. У вас непослушные волосы, и уложить их можно лишь одним средством, которое продается в магазине за несколько тысяч. Или в интернет-барахолке — за пятьсот рублей.

Личный опыт: "Я в основном сама продаю то, что купила в спешке и не пользовалась, но иногда и покупала. Духи, блестки для вечеринок, умывалки всякие. Это скорее дополнительный способ найти что-то классное, но не основной. Так я беру косметику все же в магазинах", — Саша, 26 лет.

Что точно не надо покупать б/у

Открытые кремовые средства. После вскрытия герметичной упаковки в продукт попадают молекулы кислорода, и средство начинает портиться. Срок годности после вскрытия указан на упаковке: обычно это полгода или год. Вы можете поверить продавцу, что он вскрыл средство только вчера, но можете и не верить. Не вскрытые тональные крема можно покупать без опаски (только проверьте общий срок хранения).

Средства, которое достают из упаковки пальцами. Например, увлажняющий крем. Даже если бывший хозяин постоянно мыл руки, в креме все равно останутся частички его кожи.

Открытые туши. Во-первых, средство соприкасалось с глазами бывшего владельца. Во-вторых, за три месяца тушь полностью иссыхает и становится непригодна. Это того просто не стоит.

То, что можно купить в магазине за ту же цену. Если помада стоит в магазине 300 рублей, а продают ее за 200, лучше купите средство в магазине. Это просто невыгодно: на подбор, переписку и встречу с продавцом вы потеряете время, которое тоже ценно.

Какую косметику можно покупать б/у

Тени, хайлайтеры, румяна. В пудровых средствах нет влаги или увлажняющих компонентов, поэтому они долго не портятся.

Запечатанные и невскрытые товары. Кому-то подарили, кто-то купил и не пользуется — причин, почему продают новую косметику, много.

Средства для волос. Любые продукты для укладки — лак, пенки, муссы, шампуни, маски — можно брать с рук: они почти не соприкасаются с кожей.

Товары для ухода, фиксирующие спреи. Кому-то не подошел тоник для лица, и он его продает. Брать или не брать — решать вам.

Как и где покупать косметику б/у

Где: на «Авито», на сайте beautybaz.ru, в группах «Вконтакте» («Циничный Визажист», «Космосвоп»).