Почему важно разделять дневной и ночной уход за кожей

Если вы думали, что разделение косметики на дневной и ночной уход всего лишь маркетинговая уловка, то спешим вас расстроить. На самом деле все не так просто, как кажется на первый взгляд.

Что такое циркадные ритмы

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Все потребности нашей кожи зависят от циркадных ритмов, или, как они еще по-другому называются, биологических часов. По этому механизму живет весь организм: внутренние органы, глаза, волосы и даже кожа. Например, наши глаза распознают, светло или темно вокруг нас, и дают сигналы в мозг, чтобы все внутренние и внешние ритмы для баланса совпадали. Если процесс нарушится, то это приведет к бессоннице. Поэтому очень важно не сбивать свой режим сна: ложиться и просыпаться в одно и то же время и не геройствовать, отдавая предпочтение ночным посиделкам за работой.

Такая же история происходит и с нашей кожей. Она работает постоянно — без перерывов на обед. Чтобы кожа «не переутомилась», ее надо всегда поддерживать в тонусе, а ночью давать отдохнуть. Именно с этого момента начинается развенчивание мифа о том, что дневная и ночная косметика — это маркетинговый ход.

Дневной уход

До 12 часов дня кожа более уязвима и ощущает потребность в защите и увлажнении. Поэтому дневные средства по большей части содержат увлажняющие компоненты и SPF. После того как кожа будет «одета», она готова принимать на себя все удары от внешней среды: ультрафиолетовое излучение, бактерии, пыль, температурные перепады, а вместе с ними и сухость.

Рецепт правильного дневного ухода:

1. Очищение

Каждое утро должно начинаться не просто с умывания водой, а с очищения с применением подходящего средства. Этот этап необходим для того, чтобы удалить излишки себума, который также активно вырабатывается ночью, и остатки ночной косметики. «А еще правильное очищение влияет на результат нанесения макияжа. Чем чище кожа, тем качественнее ложится декоративная косметика», — рассказывает Марина Андреева, мастер-косметолог Vnukovo Spa&Beauty. Для всех типов кожи лучше использовать мягкие пенки и гели для умывания.

2. Тонизирование

Тонизирование — обязательный этап, который пропускать не стоит. Все дело в том, что во время умывания уровень pH-баланса снижается, а действие тоника как раз направлено на то, чтобы его нормализовать. Некоторые марки потихоньку отказываются от этого средства, ссылаясь на то, что другие продукты уже могут содержать в составе тонизирующие компоненты. Но многими специалистами в сфере косметологии уже доказано, что такие продукты малоэффективны и для данного этапа лучше выбирать полноценный тоник.

3. Уход за кожей вокруг глаз

Периорбитальная зона век — одна из самых чувствительных мест на лице. Она намного тоньше, более уязвима к появлению заломов и морщин, а также отеков. Для ухода за кожей век выбирайте специальные средства с легкой текстурой, в состав которых входит гиалуроновая кислота и кофеин.

4. Увлажнение

После очищения кожа всегда будет испытывать сухость и стянутость. Выбирайте кремы легких гелевых текстур и богатые такими компонентами, как витамин A и Е, гиалуроновая кислота, алоэ и жирные кислоты.

5. Защита

Увлажняющий крем необходимо закрыть средством с SPF. Во-первых, чтобы создать невидимый барьер для удержания влаги в коже, а во-вторых, чтобы защитить от ультрафиолета. Наносить крем с SPF-фильтрами необходимо круглый год и при любых обстоятельствах. Даже если вы находитесь дома на удаленке, то защитное средство все равно вам пригодится. «Синий свет» еще коварнее, чем луч солнца.

Ночной уход

Начиная с полуночи и до 7 утра кожа находится в «спящем» режиме. В этот промежуток времени она восстанавливается и готова впитывать в себя больше питательных и регенерирующих компонентов.

Рецепт правильного ночного ухода:

1. Очищение

В ночном уходе очищение должно быть двойным. Сначала мы должны смыть остатки косметики мицеллярной водой или лосьоном, а потом дополнительно очистить пенкой для умывания.

2. Тонизирование

Как ни странно, и в ночном уходе за кожей должен присутствовать этап тонизирования кожи. За день наша кожа сильно ослабла, потеряла упругость и эластичность.

3. Маска

Маска относится к категории дополнительного ухода, когда ваша кожа сильно обезвожена.

4. Уход за кожей вокруг глаз

Не устанем повторять, что кожа периорбитальной зоны очень тонкая и требует к себе повышенного внимания. Именно она больше всего подвержена сухости, шелушению и активной инсоляции.

5. Питание и увлажнение