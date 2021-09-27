«Уколы красоты»: как не пожалеть и избежать последствий для здоровья

Решаясь на «уколы красоты», можно попасть в руки к непрофессионалу и навредить своему здоровью. Мы спросили врача-косметолога Валерию Шаповалову, как выбрать специалиста, какие документы необходимо проверить и на что обратить внимание во время процедуры.

Как выбрать клинику

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При выборе клиники поинтересуйтесь, есть ли у нее лицензия на заявленные процедуры. Ее можно проверить на сайте Росздравнадзора. Все процедуры, связанные с «уколами красоты», может проводить только врач-косметолог. Первичная специализация у врача-косметолога — всегда дерматовенерология. Часто об этом пациенты не знают, поэтому стоит спросить у специалиста диплом.

Первичная консультация

На первичной консультации происходит знакомство пациента с врачом, оценка состояния его здоровья и составление плана процедур. Если вас сразу берут на инъекции без проведения первичной консультации, это должно насторожить.

«Важность первичной консультации часто недооценивается пациентами, желающими сразу получить услугу. Ведь врач в первую очередь знакомится с пациентом и его общим состоянием организма, в голове уже сортируя показания и противопоказания к тем или иным процедурам и методикам. Если состояние возможно скорректировать, это делается первостепенно. Если требуется помощь смежных специалистов, пациент обязательно направляется на дообследование. В этом деле важен персонифицированный подход», — объяснила Валерия Шаповалова.

Общими противопоказаниями к инъекционной косметологии являются:

беременность, период кормления грудью;

хронические заболевания в стадии обострения;

кожные заболевания в стадии обострения;

некоторые неврологические заболевания.

Не рекомендуется также проводить процедуры во время менструации, так как это повышает выраженность синячков и уровень болезненности.

Косметолог порекомендовала на первичную консультацию принести с собой свои средства для домашнего ухода или показать фото этих средств врачу, чтобы скорректировать домашний уход или оставить то, что уже куплено. Если есть уверенность, что все показания к «уколам красоты» у вас есть, нужно выполнить базовую процедуру — профессиональную чистку лица, опять же по показаниям врача.

Итак: приносим амбулаторные анализы, раскрываем полную картину своего здоровья, рассказываем, какими косметическими средствами пользуемся в домашних условиях и посещаем косметолога для выполнения базовых процедур, а если нужно, то и смежных специалистов.

Как должна проходить процедура

При первичном осмотре врач дал добро на проведение инъекций, и назначает их по показаниям. Современная косметология использует малоинвазивные (безоперационные) методики коррекции – это, например, пилинги, аппаратные методики, а также инъекционные. Используются инъекции ботокса и гиалоурановой кислоты. При этом косметология – это не только уколы, но и масса щадящих методик омоложения.

«Любые инъекции филлеров — это дополнительный объем в тканях, поэтому очень важно, чтобы это количество было физиологичным, безопасным и допустимым, не говоря уже о качестве того или иного наполнителя. Препарат должен быть сертифицированным на территории РФ, иметь соответствующие документы и промаркирован. Выбор препарата (не только филлера, а также, к примеру, нейропротеина, всегда обсуждается на консультации, поскольку критерии выбора для каждого пациента сугубо индивидуальны (возраст, тип старения, плотность кожи). Хорошие, качественные продукты, увы, не могут стоить дешево. В первую очередь необходимо позаботиться о своем здоровье, поэтому лучше немного отсрочить процедуру, но быть уверенным в качестве препарата, выбираемого для коррекции», — рассказала Валерия Шаповалова.

Ботулотоксин и препарат полимолочной кислоты, которые используются в косметологии и относятся к категории лекарств, подлежат обязательной маркировке с прошлого года. Поэтому, когда врач приступает к инъекции, он всегда показывает упаковку с кодом маркировки и голограммой, тем самым подтверждая, что препарат подлинный. Отсканировав код в приложении «Честный знак», можно узнать полную информацию о продукте.

В зависимости от назначения врач-косметолог вводит гиалоурановую кислоту, витаминные коктейли, которые влияют на качество кожи, ботулотоксин, разглаживающий мимические морщины или разновидности данных препаратов. Количество, дозировка, точки введения препарата определяет только врач. Он объясняет пациенту, почему выбрал именно это лекарство.

Следует знать, что ботулотоксин хранится в холодильнике, только при таких условиях качество препарата сохранно. Если врач вынимает его из шкафа – это очень подозрительно. При инъецировании гиалоурановой кислоты пациенту обязательно выдается стикер, на котором указано название этого препарата, серийный номер и срок его годности. Это своеобразный паспорт, который необходим для информирования другого специалиста, если вдруг вы переехали в другой город или по каким-либо другим причинам обратились к другому специалисту. Его нужно сохранить.

Итак: вместе с врачом определяемся с процедурой, выбираем препарат, при помощи маркировки убеждаемся в его подлинности, следим, чтобы лекарство правильно хранилось, чтобы упаковка вскрывалась при вас (исключение – ботулотоксин, так как препарат разводится и некоторое время хранится в холодильнике), и сохраняем стикер после инъекции гиалоурановой кислотой у себя в документах.

Нужно ли показываться врачу после

Обязательно. После процедур врач всегда назначает повторный осмотр, после инъекционных методик это зачастую через две недели. Оптимально к этому времени должны зажить синяки, гематомы, разрешится отечность. По словам Валерии Шаповаловой, это нормальный процесс реабилитации, ведь любое введение иглы – это микротравма сосуда. Все это быстро разрешается самостоятельно, или пациенту выдаются на руки рекомендации, как ускорить этот процесс с помощью наружных средств. А вот после чистки кожи лица посещение косметолога необязательно.

«Я всегда на связи со своими пациентами и через день прошу их обязательно написать о своем состоянии, выслать фотоотчет», – отметила врач-косметолог.

По ее словам, нет универсальных схем, есть индивидуальная работа с каждым пациентом: по запросу, по возможностям и по проблемам, которые существуют: