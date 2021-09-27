До 50%: как сэкономить на маникюре в салоне

Маски для ногтей, уход за кожей рук и другие услуги можно сделать за меньшую цену. “Рамблер” рассказывает, как сэкономить на походе в салон.

Изучать предложения для новых клиентов

Обычно клиентам, которые пришли в салон в первый раз, полагается скидка или дополнительная услуга в подарок. Узнать о таких акциях можно в Instagram или на сайте салона: часто промокод на скидку всплывает для всех новых посетителей.

Делать цветное покрытие дома

Маникюр — это процедура по обработке ногтей: удаление кутикулы, уход за кожей, подравнивание длины. Покрытие и дизайн не входят в стоимость и считаются отдельно.

Чтобы сэкономить на покрытии, купите лак для ногтей любимого оттенка и научитесь аккуратно наносить его на пластину.

Выбирать простой дизайн

Если вы не можете без цветных ногтей, выбирайте простое покрытие — без страз, эффекта мрамора и блесток. Подобный декор в салоне стоит дорого. Все дополнительные детали можно купить в магазине и приклеить дома самостоятельно.

Отказываться от комплекса процедур

Иногда в салоне нельзя сделать просто подравнивание длины и уход за кожей вокруг ногтей. Мастера утверждают, что делают услуги в комплексе: например, маникюр с покрытием гель-лак или маникюр с парафинотерапией. Отказывайтесь от таких акций: вам пытаются продать ненужные и достаточно дорогостоящие услуги.

Подписаться на акции салона

В многопрофильных мастерских делают не только маникюр, но и стрижки и уход за бровями. Иногда в таких салонах устраивают акции (например, "наращивание ресниц + ногтей"), и скидки за пару услуг варьируются от 20 до 50%.

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