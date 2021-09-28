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Модель раскрыла простой способ улучшить качество кожи

Lenta.ru
2 часа назад

Модель Эмбер Филдс (Amber Fields) раскрыла простой способ улучшить качество кожи тела. Ее слова приводит Daily Star.

Модель раскрыла простой способ улучшить качество кожи
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Девушка объяснила, что для достижения гладкой и упругой кожи она использует нефритовый роликовый массажер. По ее словам, мягкое массирование тела устройством стимулирует лимфатические узлы, что приводит к отводу жидкостей и токсинов. Это, в свою очередь, уменьшает отечность и улучшает кровообращение, делая кожу мягкой и ровной.

«Я делаю массаж на протяжении года и моя кожа никогда не выглядела лучше. Изначально я использовала роликовый массажер на лице, а увидев результат решила применить его на всем теле. К моему удивлению, это сработало, поэтому подобный массаж стал частью моего ежедневного ухода за собой», — поделилась героиня материала.

Филдс добавила, что помимо массажа она занимается спортом и регулярно увлажняет кожу.

«Мое тело выглядит потрясающе, особенно ягодицы — это просто совершенно новый уровень!» — заключила она.

В июле модель из России раскрыла секрет быстрого похудения. Анастасия Нова (Anastasia Nova) рассказала, что начала подготовку к модным показам купальников, которые прошли в Майами в период с 7 по 12 июля, за семь недель до их начала. Знаменитость объяснила, что в течение первой недели пила только свежевыжатые фруктовые соки в неограниченном количестве, поэтому всегда чувствовала себя сытой.

Красота,Газета Daily Star,
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