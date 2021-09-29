Если хочется: пластические операции, на которые реально накопить

Средняя цена ринопластики в России – 200 тысяч рублей, а круговой подтяжки лица – 250 тысяч рублей. Можно ли улучшить внешность, не разорившись и не влезая в кредит? «Рамблер» поговорил с главным врачом клиники Art Plastic и доктором медицинских наук Тиграном Алексаняном @alexsanyan_tigran и выяснил, какие операции принесут желаемый результат и не нанесут существенного урона семейному бюджету. Советы специалиста читайте в нашем материале.

Фото: Кадр из фильма "Другая женщина" Кадр из фильма "Другая женщина"

1. Блефаропластика

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Стоимость: 75-100 тысяч рублей

Как говорится, глаза - зеркало души. Именно поэтому коррекция этой области может освежить и трансформировать вашу внешность, избавить от признаков старения, полностью изменить восприятие вас. Антивозрастная блефаропластика работает с нависающим веком, потерей тонуса кожи, грыжами в области нижнего века. Молодая пациентка может изменить разрез глаз, приподнять внешний уголок, сделав модные «лисьи глазки». Позволить себе «обновиться» можно даже с ограниченным бюджетом, при этом в корне изменив как внешность, так и самоощущение.

2. Септопластика

Стоимость: около 100 тысяч рублей

Чтобы нос дышал идеально, стоит убрать искривление перегородки, а оно есть практически у каждого. Все это удовольствие стоит около 100 тысяч. Технически, это считается не пластической, а медицинской операцией. Но ее может провести и пластический хирург, а пациент удовлетворит желание что-то изменить в себе, хотя это будут и внутренние изменения, которые значительно улучшат самочувствие и, следовательно, в целом повысят качество жизни. Полноценная ринопластика будет стоить гораздо дороже - от 300 тысяч рублей и выше.

3. Удаление комков Биша

Стоимость: около 100 тысяч рублей

Точеные скулы Беллы Хадид - модный тренд. Выразительные углы могут визуально омолодить, добавить внешности характера, смелости, дерзости. Данная процедура стоит недорого, но решение о ней стоит принимать обдуманно. Не стоит удалять комки Биша в юном возрасте, а также людям с выраженным овальным лицом, чтобы избежать в будущем формирования значительных провалов в области щек. Нередко такая операция может использоваться как антивозрастная, чтобы слегка изменить контуры лица и сделать его более моложавым.

4. Отопластика

Стоимость: 60-80 тысяч рублей

Внешний вид ушей, казалось бы, мелочь, однако, эта процедура значительно трансформирует внешность. Многие люди комплексуют из-за своих ушей - считают их слишком торчащими, крупными, с некрасивыми мочками. Особенно часто это бывает у девушек, они избегают собирать волосы в хвосты или пучки, чтобы никто не увидел их ушей. Операция довольно простая, с быстрым восстановлением. Благодаря ей можно почувствовать себя намного уверенней, не прибегая к большим тратам и глобальным хирургическим вмешательствам.

5. Липосакция

Стоимость: одна зона - около 30 тысяч рублей

Липосакцию одной-двух зон тела можно сделать в пределах тех же ста тысяч рублей. У многих женщин есть так называемые гормональные ловушки - локальные скопления жира, которые не уходят ни с помощью спорта, ни при соблюдении правильного питания. Маленький жировой «валик» в области живота, подмышек, колен может быть незаметен окружающим, но портить самооценку его обладательнице и значительно усложнять подбор гардероба. В таком случае липосакция одной-двух зон может быть настоящим спасением от комплексов.