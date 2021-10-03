Почему краснеет лицо: лечения и профилактика розацея

Розацеа — хроническое заболевание, которым, по статистике, страдает около 10% тех, кто посещает дерматологов. Это заболевание проявляется не сразу. Сначала покраснения на коже возникают после кардионагрузок, похода в баню или бокала вина, но постепенно симпатичный румянец перестает сходить с вашего лица и остается на нем вместе с паутинкой мелких сосудов. О том, как распознать розацеа на ранних стадиях — новый материал на Passion.ru.

Что такое розацеа

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Наталья Ямазаки

Врач-косметолог, управляющая бьюти-пространством FACEOLOGY

Розацея — хроническое рецидивирующее заболевание кожи, характеризующееся расширением сосудов, гиперемией, образованием папул и пустул, отеков и телеангиэктазиями. При розацеа характерны розовая сыпь, гиперемия в Т-зоне, образование бугорков и корок в местах покраснений, уплотнение кожных покровов, гиперкератоз, повышенная чувствительность и воспалительные реакции.

Причины возникновения розацеа: Генетическая предрасположенность

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Нарушение гормонального фона

Температурные перепады

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Алкоголь/курение/кофе

Несбалансированное питание

Подозреваем розацеа: как определить у себя заболевание

Яна Ильина

Косметолог, трихолог, дерматовенеролог Европейского Медицинского Центра (ЕМС)

В первую очередь важно отметить, что розацеа — это не кожное заболевание, а системное. Оно появляется не из-за неправильно подобранного крема или долгого пребывания на солнце. Болезнь обусловлена генетически и является следствием эндокринных изменений в организме.

Отличительные признаки розацеа: Сетка из красных микрокапилляров;

Характерные покраснения в виде «бабочки», которые располагаются на средне-нижней части лба, носа, зоны щек и подбородка;

Менее очевидными признаками заболевания можно считать регулярное жжение кожи лица, сухость, отеки и покраснения глаз.

Коварность розацеа в том, что ее часто путают с другими заболеваниями: акне, дерматитом, иногда даже с волчанкой и саркоидозом. Правильно поставить диагноз сможет лишь опытный врач.

Розацеа: когда пора к врачу

В первую очередь врач-дерматолог, который подозревает у пациента розацеа, направит его на дополнительные обследования, чтобы выяснить уровень сахара в крови и установить, как работает ферментативная система. Последние исследования доказывают связь розацеа с проблемами ЖКТ: нарушениями микрофлоры, гастритом, пищевой непереносимостью. Нередки случаи, когда заболевание вызывается бактерией хеликобактер. В таких случаях врачу необходимо направить пациента на анализ крови, чтобы выявить наличие в организме антител к данным бактериям, или на биопсию слизистой желудка.

Диагноз поставлен: как лечить розацеа

Лечение розацеа — серьезная и длительная дерматологическая терапия, которая начинается с коррекции нарушений в организме пациента. Предотвратить развитие агрессивной стадии заболевания помогает борьба с куперозом (расширением капилляров). Терапия лазером на жидких красителях — наиболее эффективный, а также неодимовым лазером и фототерапия в различном виде — наилучшее сочетание, которое помогает добиться коагуляции сосудов и уменьшения воспалений на коже.

А вот лечение наружными средствами — лишь экстренная симптоматическая терапия, которая не может полностью излечить заболевание. При этом важно помнить, что любое самолечение чревато последствиями, лучше обратиться за помощью к специалистам.

Какова профилактика розацеа

Общий совет для всех, кто страдает хронической розацеа, — изменить образ жизни. Необходимо беречь кожу от резких перепадов температуры, исключить из рациона острую еду и обжигающие напитки, отказаться от посещения бани и сауны, заменить активные виды спорта на спокойные. В идеале надо научиться справляться со стрессовыми ситуациями: наблюдения специалистов указывают на то, что болезнь чаще всего проявляется у эмоциональных и гипервозбудимых людей. Не помешает и ревизия средств для домашнего ухода: стоит использовать средства для чувствительной кожи, содержащие витамины С и К, — они укрепляют сосудистую систему. Средства, содержащие кофеин, помогут справиться с отеками.

5 шагов для купирования розацеа после основной терапии

Ольга Лисицина

Врач-дерматовенеролог, косметолог, трихолог, основатель онлайн-школы красивой кожи Skinhacking, консультант компании MyGenetics Главное при поддержании результатов лечения розацеа — грамотно подобранный базовый уход за кожей лица, который и будет основой терапии. Стандартно уход состоит из очищения, тонизации, увлажнения и солнцезащитного средства.

Коррекция питания. Важно исключить из рациона острые, копченые, перченые, слишком горячие продукты, кофе и алкоголь.

Восполнение существующих дефицитов витаминов и микроэлементов. И здесь важно обратиться к врачам смежных специальностей для коррекции сопутствующих патологий (гинекологу, сосудистому хирургу и т.д.).

При розацеа препаратом первого выбора является азелаиновая кислота, косметика с ней в составе также будет весьма эффективна.

Важно пользоваться солнцезащитными средствами, хотя многие опрометчиво про них забывают, ведь загар — абсолютное табу при розацеа.

Наталья Ямазаки

Врач-косметолог, управляющая бьюти-пространством FACEOLOGY