Почему краснеет лицо: лечения и профилактика розацея

Розацеа — хроническое заболевание, которым, по статистике, страдает около 10% тех, кто посещает дерматологов. Это заболевание проявляется не сразу. Сначала покраснения на коже возникают после кардионагрузок, похода в баню или бокала вина, но постепенно симпатичный румянец перестает сходить с вашего лица и остается на нем вместе с паутинкой мелких сосудов. О том, как распознать розацеа на ранних стадиях — новый материал на Passion.ru.
Наталья Ямазаки
Врач-косметолог, управляющая бьюти-пространством FACEOLOGY
Розацея — хроническое рецидивирующее заболевание кожи, характеризующееся расширением сосудов, гиперемией, образованием папул и пустул, отеков и телеангиэктазиями. При розацеа характерны розовая сыпь, гиперемия в Т-зоне, образование бугорков и корок в местах покраснений, уплотнение кожных покровов, гиперкератоз, повышенная чувствительность и воспалительные реакции.
Яна Ильина
Косметолог, трихолог, дерматовенеролог Европейского Медицинского Центра (ЕМС)
В первую очередь важно отметить, что розацеа — это не кожное заболевание, а системное. Оно появляется не из-за неправильно подобранного крема или долгого пребывания на солнце. Болезнь обусловлена генетически и является следствием эндокринных изменений в организме.
Коварность розацеа в том, что ее часто путают с другими заболеваниями: акне, дерматитом, иногда даже с волчанкой и саркоидозом. Правильно поставить диагноз сможет лишь опытный врач.
В первую очередь врач-дерматолог, который подозревает у пациента розацеа, направит его на дополнительные обследования, чтобы выяснить уровень сахара в крови и установить, как работает ферментативная система. Последние исследования доказывают связь розацеа с проблемами ЖКТ: нарушениями микрофлоры, гастритом, пищевой непереносимостью. Нередки случаи, когда заболевание вызывается бактерией хеликобактер. В таких случаях врачу необходимо направить пациента на анализ крови, чтобы выявить наличие в организме антител к данным бактериям, или на биопсию слизистой желудка.
Лечение розацеа — серьезная и длительная дерматологическая терапия, которая начинается с коррекции нарушений в организме пациента. Предотвратить развитие агрессивной стадии заболевания помогает борьба с куперозом (расширением капилляров). Терапия лазером на жидких красителях — наиболее эффективный, а также неодимовым лазером и фототерапия в различном виде — наилучшее сочетание, которое помогает добиться коагуляции сосудов и уменьшения воспалений на коже.
А вот лечение наружными средствами — лишь экстренная симптоматическая терапия, которая не может полностью излечить заболевание. При этом важно помнить, что любое самолечение чревато последствиями, лучше обратиться за помощью к специалистам.
Общий совет для всех, кто страдает хронической розацеа, — изменить образ жизни. Необходимо беречь кожу от резких перепадов температуры, исключить из рациона острую еду и обжигающие напитки, отказаться от посещения бани и сауны, заменить активные виды спорта на спокойные. В идеале надо научиться справляться со стрессовыми ситуациями: наблюдения специалистов указывают на то, что болезнь чаще всего проявляется у эмоциональных и гипервозбудимых людей. Не помешает и ревизия средств для домашнего ухода: стоит использовать средства для чувствительной кожи, содержащие витамины С и К, — они укрепляют сосудистую систему. Средства, содержащие кофеин, помогут справиться с отеками.
Ольга Лисицина
Наталья Ямазаки
Врач-косметолог, управляющая бьюти-пространством FACEOLOGY
«В домашнем уходе при розацеа избегайте косметики с содержанием спиртов, минеральных масел, парабенов и грубых ПАВов. Данные ингредиенты нарушают липидный барьер и усиливают чувствительность кожи. Так же исключите щетки и средства с грубыми абразивами. В зимнее время года защищайте кожу средствами с содержанием витаминов Е, С, К; церамидами, холестеролом, Д-пантенолом, растительными экстрактами — данные компоненты оказывают противовоспалительное, успокаивающие, заживляющие действие».