Поможет ли похудеть пояс с эффектом сауны

Многие верят, что пояс с эффектом сауны поможет обрести фигуру мечты. В чем здесь подвох, выяснил "Рамблер".

Когда диеты не помогают, а тренироваться по-прежнему лень, в ход идут самые невероятные гаджеты, и пояс для похудения не самый сложный из них. Человеку, мечтающему о красивой, стройной фигуре, кажется, что стоит обмотаться таким волшебным поясом, как эффект не заставит себя ждать.

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Как работает пояс

Действительно после снятия пояса может показаться, что талия немного уменьшилась в объеме. Такой "успех" вдохновляет на то, чтобы носить пояс, практически не снимая. А некоторые идут еще дальше и начинают в этом поясе бегать и выполнять физические упражнения. Но что же происходит на самом деле? Конечно, не может быть и речи о том, что жировые отложения начали таять. На самом деле уходит лишняя жидкость, а вовсе не жир.

Самые простые пояса изготовлены из неопрена или подобных материалов, которые не пропускают воздух, более сложные модели снабжены электрическим подогревом. Их задача - нагреть тело человека и вызвать усиленное потоотделение. Человек потеет, его вес и объемы немного уменьшаются. Но через некоторое время все возвращается на круги своя. С потом через поры выводится вода и соли, а жир по-прежнему остается в жировых клетках, потому что повышение температуры на него никак не влияет.

По той же причине не стоит рассчитывать на то, что в деле похудения сможет сильно помочь баня. Да, благодаря обильному потоотделению организм потеряет много воды, но как только человек утолит жажду, которая часто возникает после бани, ушедшие объемы и вес восстановятся.

В чем опасность

Кроме того, что пояс с эффектом сауны никак не помогает худеть, он может вызвать серьезное раздражение, поскольку он разогревает кожу и затрудняет отведение тепла. Если человек решил потренироваться в таком поясе, то таким образом он увеличит нагрузку на сердце.

Что же делать

В первую очередь стоит выяснить, в чем причина повышения веса, иногда все дело в нарушении гормональной регуляции, и тогда на помощь придет профильный врач. Если гормональных проблем нет, то скорее всего лишний вес появился из-за того, что калорий с пищей поступает больше, чем человек успевает потратить. И тогда нужно пересмотреть пищевые привычки, сократить общую калорийность рациона и добавить физические нагрузки.

Вот что говорит Алла Чеканова, нутрициолог, финалист премии «Нутрициолог года–2020»: