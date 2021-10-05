Хирург – о простых операциях, которые избавят от комплексов

Цены на бьюти-процедуры и пластические операции начинаются от 5 тысяч рублей, а заканчиваются цифрами с пятью нулями и выше. Как улучшить внешность и при этом не разориться, «Рамблер» выяснил у кандидата медицинских наук и пластического хирурга Елены Уваровой.

Фото: Кадр из фильма "Кожа, в которой я живу" Кадр из фильма "Кожа, в которой я живу"

Липофилинг

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Стоимость: от 50 тысяч рублей

Данная процедура входит в список недорогих, быстрых пластик с коротким восстановительным периодом. Практичная, годами отработанная методика заключается в заборе жировой ткани из одной зоны тела пациента и переносе ее в другую. Часто липофилинг даже одной зоны может значительно улучшить внешность пациента, например, коррекция верхней трети лица позволяет качественно скорректировать признаки старения. Можно проводить эту процедуру и по телу. Например, кисти рук всегда выдают возраст женщины, а липофилинг позволяет замаскировать эти проявления и вернуть рукам юный, нежный вид.

Лабиопластика

Стоимость: 70-100 тысяч рублей

Операция по коррекции малых половых губ редко обсуждается, но пользуется большой популярностью. Многие девушки испытывают чувство стеснения в раздевалках или на пляже из-за размера своих половых губ, что приводит к дискомфорту и комплексам. Также с такой проблемой сталкиваются многие женщины после родов, когда происходит заметная деформация этой области. Интимная зона выглядит не эстетично, что мешает личной жизни пациенток. Хирургическая коррекция помогает значительно улучшить ситуацию.

Липосакция

Стоимость: одна зона - от 37 тысяч рублей

Липосакция даже одной зоны может существенно изменить общую картинку. Например, жировые отложения в области коленей могут придавать «веса» ногам и делать их не такими стройными и изящными, как хотелось бы. Также не в нашу пользу могут работать жировые отложения в области подбородка. Липосакция - достаточно простая процедура с коротким восстановительным периодом и быстрым заметным результатом.

Хейлопластика: корнерлифт, булхорн

Стоимость: от 65 тысяч рублей

Многие методики коррекции зоны губ также стоят приемлемо и дают при этом заметные изменения внешности. Корнерлифт позволяет хирургически приподнять уголки губ и, соответственно, сделать лицо более живым, улыбающимся, приятным. Нередко с возрастом уголки рта опускаются вниз, и получается все время грустное, утомленное выражение лица. Булхорн, хотя и является достаточно неоднозначной операцией, также может быть использован для возрастной коррекции или для улучшения внешности. Верхняя губа может от природы быть чуть длиннее и слегка нависающей, отчего лицо будет выглядеть хмурым и уставшим. Булхорн позволяет приподнять ее, сделать более выразительной и пухлой.

Блефаропластика

Стоимость: около 100 тысяч рублей

Одна из самых популярных операций, которая заметно улучшает внешний вид пациентов. Кожа верхних и нижних век – особенно тонкая и нежная, и именно в этой зоне часто появляются первые признаки старения. Поэтому в рамках антиэйдж-коррекции мы часто работаем с нависающей и потерявшей тонус кожей верхнего века. Но и у молодых девушек могут быть проблемы с этой зоной: вызванные индивидуальным анатомическим строением лица грыжи в области нижнего века. Потратив сумму около 100 тысяч рублей, можно сделать коррекцию либо верхних, либо нижних век.

Удаление новообразований

Стоимость: до 10 тысяч рублей