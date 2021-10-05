Хирург – о простых операциях, которые избавят от комплексов

Цены на бьюти-процедуры и пластические операции начинаются от 5 тысяч рублей, а заканчиваются цифрами с пятью нулями и выше. Как улучшить внешность и при этом не разориться, «Рамблер» выяснил у кандидата медицинских наук и пластического хирурга Елены Уваровой.
Стоимость: от 50 тысяч рублей
Данная процедура входит в список недорогих, быстрых пластик с коротким восстановительным периодом. Практичная, годами отработанная методика заключается в заборе жировой ткани из одной зоны тела пациента и переносе ее в другую. Часто липофилинг даже одной зоны может значительно улучшить внешность пациента, например, коррекция верхней трети лица позволяет качественно скорректировать признаки старения. Можно проводить эту процедуру и по телу. Например, кисти рук всегда выдают возраст женщины, а липофилинг позволяет замаскировать эти проявления и вернуть рукам юный, нежный вид.
Стоимость: 70-100 тысяч рублей
Операция по коррекции малых половых губ редко обсуждается, но пользуется большой популярностью. Многие девушки испытывают чувство стеснения в раздевалках или на пляже из-за размера своих половых губ, что приводит к дискомфорту и комплексам. Также с такой проблемой сталкиваются многие женщины после родов, когда происходит заметная деформация этой области. Интимная зона выглядит не эстетично, что мешает личной жизни пациенток. Хирургическая коррекция помогает значительно улучшить ситуацию.
Стоимость: одна зона - от 37 тысяч рублей
Липосакция даже одной зоны может существенно изменить общую картинку. Например, жировые отложения в области коленей могут придавать «веса» ногам и делать их не такими стройными и изящными, как хотелось бы. Также не в нашу пользу могут работать жировые отложения в области подбородка. Липосакция - достаточно простая процедура с коротким восстановительным периодом и быстрым заметным результатом.
Стоимость: от 65 тысяч рублей
Многие методики коррекции зоны губ также стоят приемлемо и дают при этом заметные изменения внешности. Корнерлифт позволяет хирургически приподнять уголки губ и, соответственно, сделать лицо более живым, улыбающимся, приятным. Нередко с возрастом уголки рта опускаются вниз, и получается все время грустное, утомленное выражение лица. Булхорн, хотя и является достаточно неоднозначной операцией, также может быть использован для возрастной коррекции или для улучшения внешности. Верхняя губа может от природы быть чуть длиннее и слегка нависающей, отчего лицо будет выглядеть хмурым и уставшим. Булхорн позволяет приподнять ее, сделать более выразительной и пухлой.
Стоимость: около 100 тысяч рублей
Одна из самых популярных операций, которая заметно улучшает внешний вид пациентов. Кожа верхних и нижних век – особенно тонкая и нежная, и именно в этой зоне часто появляются первые признаки старения. Поэтому в рамках антиэйдж-коррекции мы часто работаем с нависающей и потерявшей тонус кожей верхнего века. Но и у молодых девушек могут быть проблемы с этой зоной: вызванные индивидуальным анатомическим строением лица грыжи в области нижнего века. Потратив сумму около 100 тысяч рублей, можно сделать коррекцию либо верхних, либо нижних век.
Стоимость: до 10 тысяч рублей
С возрастом или в результате гормональных изменений на лице и теле могут появиться неприятные, некрасивые новообразования - крупные объемные родинки, нередко темные, серьезная пигментация. Они выглядят не эстетично, могут причинять дискомфорт и вызывать комплексы, а также быть просто неудобными для жизни - цепляться за одежду, украшения. Удаление одной родинки, которая кажется портящей всю внешность, может принести пациенту значительное облегчение и радость.