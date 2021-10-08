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Мастер салона красоты назвала популярные ошибки в поведении клиентов

Lenta.ruиещё 2
4 часа назад

Парикмахер назвала популярные ошибки в поведении посетителей салона красоты, из-за которых ухудшается качество оказываемых услуг. На соответствующее видео в TikTok обратили внимание журналисты The Sun.

Мастер салона красоты назвала популярные ошибки клиентов
Фото: PixabayPixabay

Пользовательница соцсети с никнеймом @highkeyhair регулярно делится своими советами по уходу за волосами. В одном из роликов специалистка перечислила важные рекомендации, которые поспособствуют более качественной работе мастеров.

Так, например, эксперт посоветовала откидывать голову назад во время мытья волос перед запланированными процедурами. По словам героини материала, если клиент держит голову прямо, то стилисту сложно тщательно промыть пряди у лица.

Помимо этого, женщина предупредила о важности наклонять голову вперед и сидеть неподвижно во время работы парикмахера, поскольку от этого напрямую зависит качество и ровность окантовки желаемой стрижки.

Наконец, работница салона красоты подчеркнула, что клиентам следует сохранять спокойствие, когда они видят цвет краски для волос в миске перед нанесением. «Зачастую краска выглядит слишком темной или слишком яркой, но это не значит, что волосы обретут ровно такой же оттенок. Доверьтесь мастеру!» — заверила она.

В сентябре другой парикмахер раскрыл опасность красок для волос из супермаркета. «Краски, которые продаются в обычных магазинах, содержат большое количество аммиака, который наносит волосам непоправимый ущерб. Кроме того, в их состав входят соли металлов и красители, которые не позволяют волосам окрашиваться равномерно в будущем», — объяснил стилист Мэттью из США.

Красота,
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