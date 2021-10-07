Названы витамины, которые нельзя пить после уколов красоты

После уколов красоты лучше не принимать ряд витамины группы В и С. Первые могут ослабить действие ботулотоксина, а вторые — разжижить кровь, что приведет к синякам после процедур. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-дерматовенеролог, косметолог Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Елена Юцмюц.

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— После любого вида ботулотоксина лучше не принимать антидепрессанты и витамины группы В. Витамины группы В желательно не принимать в течение двух недель, — сказала врач.

По ее словам, эти элементы ослабляют действие ботулотоксина, из-за чего он «будет меньше стоять». Пациенткам косметологи нередко советуют за несколько дней до процедур и после них принимать цинк. Это в разы увеличит время действия ботулотоксина.

— После остальных уколов красоты просим не принимать в течение двух дней витамин С. Если его применять до инъекций, лучше пить аскорбинку с аскорутином — за счет их сочетания укрепляются сосуды. Если за неделю пропить аскорутин, то капилляры будут крепче, меньше синяков, — сказала Юцмюц.