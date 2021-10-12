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10 причёсок, которые выдают в девушке провинциалку, и чем их заменить

Москва24иещё 1
1 час назад

Названы 10 причёсок, которые, по мнению портала ADME, выдают в девушке провинциалку. Так, например, косы являются примером инфантильности и ребячества. В качестве альтернативы предлагается выбрать «французскую косу».

Прически, которые выдают в девушке провинциалку
Фото: PixabayPixabay

Ещё одним неудачным вариантом названа тканевая резинка, которую стоит заменить резинкой в тон к волосам. Также желательно отказаться от высокого пучка с валиком. При этом заколку «крабик» лучше сменить на что-то более стильное и элегантное.

Несочетаемыми названы прямая чёлка и кудряшки, так как это вызывает внешний диссонанс. Таким же неуместным является эффект мокрых волос, который вызывает ассоциацию с засаленными волосами. Авторы материала также не советуют использовать обилие лака, а окрашивание волос необходимо проводить с плавным переходом.

Ранее были названы женские ароматы, которые вызывают у мужчин отвращение. Самым неприятным запахом мужчины считают одеколон, который отталкивает на подсознательном уровне, так как он ассоциируется с мужским ароматом.

Немалую роль играют и компоненты определённых духов. Так, например, мускус, сандал, ваниль, ландыш слишком ярко выделяются на фоне других запахов. Они способны полностью замаскировать телесный аромат женской кожи.

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