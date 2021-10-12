3 причины отказаться от филлеров для лица

Сегодня косметология сделала невероятный прорыв, женщины все реже прибегают к услугам пластических хирургов, так как многие проблемы можно решить в кабинете грамотного косметолога. Однако в бьюти-сфере есть свои «подводные камни», о которых догадываются не все клиенты косметологических кабинетов. Особую популярность за последние несколько лет набрали филлеры, которые помогают создать лицо мечты, при этом не придется потратить много времени на реабилитацию. Но при выборе подобного метода коррекции внешности важно учитывать некоторые моменты, которые должны вас слегка притормозить перед походом к косметологу.

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Филлеры противопоказаны при беременности

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Многие косметологи игнорируют этот момент, особенно когда женщина находится на раннем сроке беременности. В этом случае клиентка должна предупредить своего врача о том, что она находится в положении, а специалист в свою очередь поможет подобрать заместительные методы коррекции. Вся проблема в том, что во время беременности женщина склонна к отекам, гормональный фон перестраивается, а это не лучшее время для экспериментов с косметологическими процедурами. Кроме того, ни один косметолог не может предсказать, как поведет себя филлер в организме беременной женщины, поэтому добросовестный косметолог постарается вас отговорить от введения филлеров, пока вы не родите и не пройдет некоторое время, когда организм полностью восстановится.

Косметолог не вызывает доверия

Одна из основных причин отказаться от введения филлеров. Каким бы профессионалом не считал себя сам косметолог, если он отказывается прислушиваться к вашим жалобам, не хочет отвечать на вопросы и ставит свои условия, — можете смело покидать его кабинет. Специалист, который заботится о репутации и старается всеми силами помочь клиенту избежать проблем после процедур, всегда готов вести диалог и не будет скрывать названий препаратов, которые собирается вам вводить. Без доверия невозможно получить тот результат, который вы ждете от процедуры.

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