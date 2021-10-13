Раскрыта причина быстрого загрязнения волос

Парикмахер назвала главную ошибку, которую люди совершают при уходе за волосами. Соответствующий ролик появился на ее странице в TikTok.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Блогерша Сара Броули (Sarah Brawley) часто делится рекомендациями для поддержания здоровых волос. Так, в одном из последних опубликованных в соцсети видео она раскрыла причину быстрого загрязнения волос и показала легкий способ предотвратить ее.

По словам эксперта, необходимо регулярно мыть расчески, так как на их поверхности скапливаются кожное сало и остатки средств для укладки волос, которые загрязняют кожу головы.

«Вся грязь попадает в вашу кожу каждый день — это отвратительно. По этой причине у вас также появляются секущиеся концы»,

— посоветовала она.

На размещенных кадрах сотрудник салона красоты оставляет расчески в воде с добавлением дезинфицирующего средства, после чего очищает их с помощью зубной щетки и шампуня и ополаскивает водой. «Сушите их на обычном сухом полотенце», — заключила женщина в посте.