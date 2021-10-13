Самая высокая женщина в мире рассказала о своей жизни

Турчанка Румейса Гельги (Rumeysa Gelgi) из города Сафранболу была признана самой высокой женщиной в мире из ныне живущих. Сообщение об этом появилось на сайте Книги рекордов Гиннесса. В прикрепленном видеоролике девушка рассказала о своей жизни.

Рост 24-летней рекордсменки составляет 215,16 сантиметра. Измерения проводили представители Книги рекордов Гиннесса 23 мая 2021 года. До этого Гельги была обладательницей титула самый высокий подросток женского пола из ныне живущих. Ее рост измеряли в 2014 году, и тогда он составлял 213,6 сантиметра.

Турчанка рассказала, что ее высокий рост объясняется редчайшим генетическим заболеванием — синдромом Уивера. Аномальный рост — один из симптомов этой болезни. Недуг настолько редок, что Гельги стала первым в истории пациентом с этим диагнозом в Турции. Обычно девушка передвигается с помощью инвалидной коляски, однако может ходить самостоятельно с помощью шагающих ходунков.

Гельги призналась, что семья, да и вообще окружающие очень ее поддерживают и гордятся ее рекордом. Хотя в детстве девушку дразнили, сейчас самое неприятное, с чем она иногда сталкивается, — вопросы окружающих. Однако это не сильно расстраивает турчанку: она привыкла к вниманию. Девушка призналась, что любит смотреть с матерью сериалы на Netflix, ходить с семьей в рестораны и плавать.

Она надеется, что сможет вдохновить людей по всему миру принимать свою внешность.

«Каждый недостаток можно обратить в достоинство, так что принимайте себя такими, какие вы есть, знайте свой потенциал и делайте все, что в ваших силах», — призвала рекордсменка.