Как скрыть признаки недосыпа. 5 простых лайфхаков

Горящие дедлайны, бессонные ночи, стрессы, проблемы на работе и в личной жизни. Все эти малоприятные факторы могут отразиться на вашем лице. А как быть, если на следующий день нужно выглядеть превосходно? WMJ.ru спросил у визажистов, как с помощью макияжа сделать так, чтобы никто не догадался, что у вас выдалась бессонная ночь.

Фото: WMJ.ru WMJ.ru

Юрий Столяров Официальный визажист Maybelline NY

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Красная помада

Ярко-красная помада является чуть ли не главным must-have инструментом для маскировки недосыпа. Если вы сделаете ее единственным акцентом, то сможете отвлечь взгляды ваших коллег и друзей от мешков и отеков под глазами. Таким образом вы убьете сразу двух зайцев — абсолютно натуральный макияж и модный тренд на губах. Кстати, такая make-up комбинация никогда не сделает вас старше.

Графичные стрелки

К красной помаде можно добавить графичные стрелки. Но сначала изучите тренды, а потом приступайте к макияжу. Сейчас актуальны широкие стрелки. При этом они могут иметь продолжение и на нижнем веке.

Цветная тушь и карандаш

Поменять цвет туши — самый легкий способ, чтобы скрыть все признаки усталости. Богатая палитра есть у марки Maybelline NY. С темно-синим цветом или бургунди повседневный макияж будет выглядеть гораздо интереснее. Кроме того, можно поменять оттенок карандаша для век. Темно-зеленый, коричневый, фиолетовый или даже красный — есть где разгуляться. Просто подведите им межресничный контур и сделайте легкую растушевку. Такой макияж будет смотреться очень естественно, но при этом выгодно подчеркнет цвет глаз.

Елена Баженова Официальный визажист Stellary Cosmetics

Увлажнение и BB-крем

Как с помощью декоративной косметики преобразить уставшее лицо в свежее и отдохнувшее? Во-первых, нужно нейтрализовать цветовые «нюансы», а именно синяки под глазами. Во-вторых, выровнять рельеф кожи, а также добавить сияния и румянца. Перед нанесением макияжа тщательно увлажните кожу с помощью базы с сияющими частичками. Если надо дополнительно заполнить морщинки, то в этом случае подойдет силиконовый праймер. После того как кожа увлажнена и скрыты мелкие недостатки, можно смело наносить тональное средство. Для этого лучше подойдут ВВ- или СС-кремы с легкими текстурами и натуральными финишами.

Консилер и пудра

Синяки под глазами можно легко замаскировать с помощью консилера контрастного оттенка. Что это значит? Например, если синяки синеватые или фиолетовые, то средство нужно использовать в персиковой гамме. Если темные или сероватые, то подбирайте консилер в цвет вашей кожи. Чтобы он не скатывался в складках нижнего века, обязательно закрепите его рассыпчатой пудрой.

С «мешками» немного сложнее. Здесь тоже пригодится консилер в цвет кожи или на полтона светлее. Важно не переборщить, так как светлые оттенки визуально придают объем и все признаки усталости будут только сильнее выделяться. Средство наносите не на всю область нижнего века, а только на его границу (!). И, конечно, не забудьте зафиксировать консилер рассыпчатой пудрой.

WMJ.ru собрал в фотогалерее подборку бьюти-средств, с которыми точно никто не догадается, что вы переживаете не самое легкое время.

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