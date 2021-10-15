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Почему на ногтях появляются белые полосы

Дарья Амосова
3 часа назад

Белые полосы на ногтях чаще всего безобидны для здоровья. Рассказываем, когда они появляются и как от них избавиться.

Почему на ногтях появляются белые полосы
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Какие линии на ногтях бывают

Линии Мюрке — относительно широкие горизонтальные линии, расположенные параллельно. Если ноготь сжать, линии меркнут. Иногда свидетельствуют о низком уровне белка в крови, заболевании печени или почек.

Линии Бо — рифленые объемные борозды от одного конца ногтя на другой. Возникают в результате заболеваний печени, почек или неправильного питания.

Линии Миса — горизонтальные слегка закругленные линии. Свидетельствуют об отравлении мышьяком, свинцом или тяжелыми металлами, сердечной недостаточности или инфекции.

Случайные линии — расположены независимо друг от друга, не параллельны. Вызваны травмой ногтя: кусанием, сжиманием или ударом. Часто встречается у тревожных людей, которые надавливают на одно и то же место ногтевой пластины по много раз.

Грибковая инфекция — в самом начале заболевания грибок на ногтях выглядит как случайные белые линии. Со временем инфекция разрастается, а рисунок обретает неправильные формы.

Что делать с белыми полосками на ногтях

Прежде всего — подождать. Вероятно, полоски исчезнут, когда ноготь отрастет.

Если полосы возвращаются, обратитесь к врачу. Сами полосы появляются по множеству причин — обозначьте их как один из симптомов.

Визуально от белых полос поможет избавиться лечебный маникюр светлых оттенков и уход за руками.

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