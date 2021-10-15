Хитрости, которые помогут уложить тонкие волосы

Тонкие волосы часто жирнятся и быстро теряют объем. Рассказываем о лайфхаках, которые помогут быстро и красиво уложить локоны.
Хорошая укладка начинается в душе. Используйте легкие шампуни без силиконов в составе. Эти средства обволакивают волосы пленкой, в результате чего локоны становятся тяжелей и выпрямляются. Что не плохо само по себе, но на тонких волосах избыток силиконов выглядит, будто голову не помыли.
Найти силиконы в составе можно по окончаниям «-силана», -cone, -thiconol, -thicone. Также раз в неделю стоит промывать голову специальным очищающим шампунем, который удаляет из чешуек волос силиконы и загрязнения.
Принцип тот же, только питающие средства еще сильней утяжеляют волосы. Наносите их на середину длины, чтобы волосы не казались жирными.
Достаточно "облака" размером со сливу: слишком много продукта потянет локоны вниз. Наносите средство сначала на ладони, разотрите, а только потом на волосы. Лак для укладки выбирайте легкий, чтобы избежать эффекта слипшихся прядей.
Теплый воздух активирует компоненты в средствах для укладки, и те работают эффективней. Сушите волосы, когда они высохли на 60-70%.
Это придаст дополнительного объема без эффекта химзавивки из 80-х. Используйте круглую расческу для волн и маленькие расчески для корней.
Средство не только создает иллюзию чистой головы, но и добавляет объема. Нанесите средство на корни и расчешите волосы, опустив голову вниз.
Блики на волосах делают волосы объемней визуально даже без укладки.
Дополнительные слои добавят объема как визуально, так и по текстуре.