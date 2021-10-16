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СМИ: В Албании нашли тела четырех россиян

Daily Stormиещё 5
1 час назад

В албанском округе Кавая были обнаружены тела четырех граждан России, сообщило издание Albanian Daily News. По версии местной полиции, двое мужчин и две женщины задохнулись в сауне отеля. Отмечается, что посольство России в Тиране уже проинформировано об инциденте. 

СМИ: В Албании нашли тела четырех россиян
Фото: Daily StormDaily Storm

«Около 22:20 <… > были найдены тела четырех лиц, являющихся гражданами России. Все они задохнулись», — говорится на сайте издания Albanian Daily News со ссылкой на полицию. 

Также источники в правоохранительных органах сообщили, что погибшим было от 31 года до 58 лет. 

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