СМИ: В Албании нашли тела четырех россиян

В албанском округе Кавая были обнаружены тела четырех граждан России, сообщило издание Albanian Daily News. По версии местной полиции, двое мужчин и две женщины задохнулись в сауне отеля. Отмечается, что посольство России в Тиране уже проинформировано об инциденте.

Фото: Daily Storm Daily Storm

«Около 22:20 <… > были найдены тела четырех лиц, являющихся гражданами России. Все они задохнулись», — говорится на сайте издания Albanian Daily News со ссылкой на полицию.

Также источники в правоохранительных органах сообщили, что погибшим было от 31 года до 58 лет.

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