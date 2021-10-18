Полицейский в Подмосковье ранил из табельного пистолета девушку при попытке защитить ее от алабая

Проверка проводится после применения оружия сотрудником полиции в Раменском городском округе, пытавшимся защитить девушку от собаки. Об этом сообщила Агентству городских новостей «Москва» начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, 17 октября в полицию поступило сообщение о том, что в пос. Ильинский на женщину напала собака. Прибывший на место происшествия участковый уполномоченный полиции увидел, что собака породы алабай повалила девушку на землю и порвала одежду. Тогда полицейский решил применить табельное оружие и несколько раз выстрелил в собаку, ранив ее.