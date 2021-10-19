Переболевшую коронавирусом Ларису Гузееву выписали из больницы

Ведущая ответила на вопрос подписчика и намекнула на свое выздоровление.

Ведущая Лариса Гузеева намекнула на свою выписку из больницы на Коммунарке. Ранее в своем личном блоге она поделилась фотографией врача в защитном костюме и отметила, что она «кланяется в ноги каждому». Гузеева поблагодарила врачей за работу и назвала их героями.

Один из комментаторов возмутился, почему Лариса Гузеева отметила именно врачей Коммунарки. На что Гузеева ответила: «я здесь лежала». Судя по всему, ведущей стало значительно лучше и ее выписали из больницы.

Напомним, в конце сентября Лариса Гузеева была госпитализирована. Ее состояние значительно ухудшалось. Несколькими днями позднее ведущая вышла на связь с подписчиками и призналась, что ей страшно. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале.