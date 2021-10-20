Как сделать ринопластику и не остаться с носом

Планируете сделать операцию по изменению формы носа, но переживаете что во время процедуры может что-то пойти не так? «Рамблер» поговорил с пластическим хирургом, главным врачом клиники Art-Plastic и доктором медицинских наук Тиграном Алексаняном @alexsanyan_tigran и выяснил, на что дают гарантию специалисты после ринопластики?

Ринопластика сама по себе - довольно сложная операция, требующая организованности от обеих сторон, то есть не только от хирурга, но и от пациента. Взаимоотношения между специалистом и пациентом строятся на доверии и откровенности: при таком раскладе каждый имеет свою зону ответственности. Некоторые аспекты хирург может контролировать, а за другие уже отвечает ваша совесть. Как и при любой другой операции, при ринопластике что-то может пойти не по плану, однако каждая сторона должна осознавать все риски и адекватно реагировать на любой исход.