Как сделать ринопластику и не остаться с носом

Планируете сделать операцию по изменению формы носа, но переживаете что во время процедуры может что-то пойти не так? «Рамблер» поговорил с пластическим хирургом, главным врачом клиники Art-Plastic и доктором медицинских наук Тиграном Алексаняном @alexsanyan_tigran и выяснил, на что дают гарантию специалисты после ринопластики?
Ринопластика сама по себе - довольно сложная операция, требующая организованности от обеих сторон, то есть не только от хирурга, но и от пациента. Взаимоотношения между специалистом и пациентом строятся на доверии и откровенности: при таком раскладе каждый имеет свою зону ответственности. Некоторые аспекты хирург может контролировать, а за другие уже отвечает ваша совесть. Как и при любой другой операции, при ринопластике что-то может пойти не по плану, однако каждая сторона должна осознавать все риски и адекватно реагировать на любой исход.
Вот на что советует обратить внимания доктор медицинских наук Тигран Алексанян перед тем, как решиться на операцию:
«Выбирая специалиста и клинику, не стоит ориентироваться на цены и стремиться сэкономить. Выбирая проверенного хирурга с большим опытом, хорошими отзывами и большим количеством публикаций в СМИ, вы выбираете проверенного специалиста с отличной репутацией. Даже если вам кажется, что вы переплачиваете, то на самом деле вы экономите ваши нервы, силы и время и не рискуете здоровьем и даже жизнью. Никому не хочется потом всю жизнь решать последствия неудачной пластики.
Профессионализм доктора реализуется не только в проведении самой операции, но и в подходе к каждому пациенту. То есть специалист должен контролировать своих подопечных не только до и во время операции, но и после. Ответственный хирург предупредит вас о всех возможных сложностях, а также проведет качественную операцию с соблюдением всех правил и предосторожностей. Но не вся ответственность лежит на плечах хирурга».
Специалист подчеркивает, что любая пластика - это серьезное хирургическое вмешательство, и после него от пациента требуется соблюдение целого спектра ограничений и рекомендаций.
«Пациент должен здраво понимать, что реабилитация - в основном его зона ответственности. Врач проинструктирует вас, чего делать нельзя, а что, наоборот, нужно выполнять беспрекословно. Не пропускать перевязки, не ходить в спортзал, не употреблять алкоголь и другие продукты, провоцирующие отечность, и так далее. Если вам что-то непонятно, возникают сомнения, можно ли совершить то или иное действие, то лучше задать врачу уточняющие вопросы. Если рекомендации врача пациентом игнорируются и оставляются без должного внимания, ответственность хирурга заканчивается. Последствия нарушения режима реабилитации - это ваше здоровье, качество которого находится теперь в ваших руках.
Добросовестный хирург предупредит вас о противопоказаниях к операции, отправит на предоперационные обследования и анализы, соберет информацию о состоянии вашего здоровья, а также зачастую может попросить о консультации и с другими врачами. То есть планируя хирургию носа, вы можете посетить не только самого хирурга, но и офтальмолога, отоларинголога и даже психолога. Если вы утаите от специалистов какие-то хронические заболевания или особенности вашего здоровья, нюансы истории болезни, то ответственность за возможные осложнения будет лежать на ваших плечах.
В целом, залог успешного результата любой медицинской манипуляции - это честные, доверительные отношения между врачом и пациентом, в которых каждый ответственно подходит к своим обязанностям и задачам».