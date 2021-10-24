Как ухаживают за собой космонавты в космосе

На Международной космической станции (МКС) совсем не забывают про гигиену и уход за собой. А перед полетом космонавты даже собирают целую косметичку. "Рамблер" расскажет, как они ухаживают за собой в космосе.

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Ни для кого не секрет, что космонавтам приходится несколько месяцев обходиться без душа, поскольку вода на МКС используется только для питья. Так, вместо душа космонавты используют влажные и сухие салфетки и полотенца. Они стерильны и пропитаны небольшим количеством антисептика, который хорошо очищает кожу в условиях отсутствия воды. А для очищения кожи головы космонавты используют специальное жидкое средство, которое не пенится и обогащено биологически активными добавками.

Также в косметичке участника полета в космос есть зубная щетка и зубная паста, дезодоранты (только стики), ножницы для стрижки ногтей и пилка, расческа, небьющееся зеркало, ватные палочки. Некоторые еще берут с собой кремы для кожи лица и рук, крем для бритья, станок и гигиеническую помаду.