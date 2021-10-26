Что такое спейслифтинг лица: показания, плюсы и минусы

Пластический хирург Александр Катков, действительный член Общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов, рассказывает, что нужно знать о глубокой подтяжке лица.
Когда мы наблюдаем за тем, как меняется лицо с течением времени, мы видим не только морщинки и дряблую кожу. С возрастом лицо теряет коллаген и эластин не только в коже, но и в поддерживающих связках и тканях лица. С годами лицо теряет объем не только мягких тканей, но и костей, что наиболее заметно в висках и в области под глазами. Такая потеря объема часто становится причиной того, что традиционная подтяжка не позволяет вернуть прежнюю молодость и красоту. Наконец, сама кожа истончается, теряет эластичность, толщину и упругость.
Глубокая подтяжка лица, или спейслифтинг лица, решает все три основные проблемы старения лица, включая птоз (обвисание лица), потерю объема и потерю эластичности и толщины кожи. Обычная подтяжка лица подразумевает только подтяжку кожи по направлению вбок и к ушам. Это делает лицо натянутым, а щеки — приплюснутыми. Во время спейслифтинга хирург работает с мягкими тканями и связками, перемещая не только кожу, ни и глубокие ткани лица. Благодаря такому подходу можно добиться кардинального стойкого омолаживающего эффекта, убрать носогубные складки, вернуть объем щек и скуловой области, приподнять уголки губ, убрать второй подбородок.
Спейслифтинг основан на открытиях, совершенных австралийским пластическим хирургом Брайаном Мендельсоном. Именно он обнаружил так называемые «спейсы» — пространства, которые находятся в пределах проекций зон средней части лица, больше всего подверженной возрастным изменениям. С возрастом связки, поддерживающие ткани лица, растягиваются, что ведет к опущению мягких тканей. Лицо выглядит старым, уставшим, кожа щек провисает, появляются брыли и носогубные складки, опускаются уголки губ. Во время спейслифтинга деформированные мягкие ткани возвращаются на свои места, благодаря чему лицо приобретает черты, свойственные ему в молодости.
Операцию спейслифтинга можно совмещать с липофилингом, чтобы восполнить утраченные объемы, улучшить рельеф и контуры лица. Спейслифтинг позволяет добиться максимально естественного эффекта, при этом ткани лица травмируются меньше, чем при традиционной подтяжке, сама операция переносится легче, а восстановление идет быстрее. Оптимального возраста проведения процедуры спейслифтинга нет, все зависит от индивидуальных особенностей и желания пациентки.
Сама операция длится в среднем около 2—3 часов. На консультации перед операцией хирург определяет, какие именно мышцы и связки нуждаются в коррекции. Работая точечно, хирург фиксирует перемещенные ткани внутренними швами. Небольшой косметический шов после операции маскируется в заушной складке или по линии роста волос и практически не заметен. Спейслифтинг относится к малотравматичным операциям, однако позволяет добиться эффекта омоложения в среднем на 10—15 лет. Что особенно важно отметить, после операции полностью сохраняется естественная мимика лица.
Спейслифтинг можно сочетать с другими операциями, например, блефаропластикой или ринопластикой. Период восстановления после операции обычно длится около двух недель. Сам реабилитационный период проходит, как правило, легче, чем после большинства других пластических операций на лице. По истечении двух недель пациент может вернуться к работе и повседневной деятельности при условии соблюдения ограничений, наложенных лечащим врачом. Окончательный результат процедуры спейслифтинга можно оценить примерно через 6 месяцев.