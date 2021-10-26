Что такое спейслифтинг лица: показания, плюсы и минусы

Пластический хирург Александр Катков, действительный член Общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов, рассказывает, что нужно знать о глубокой подтяжке лица.

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Когда мы наблюдаем за тем, как меняется лицо с течением времени, мы видим не только морщинки и дряблую кожу. С возрастом лицо теряет коллаген и эластин не только в коже, но и в поддерживающих связках и тканях лица. С годами лицо теряет объем не только мягких тканей, но и костей, что наиболее заметно в висках и в области под глазами. Такая потеря объема часто становится причиной того, что традиционная подтяжка не позволяет вернуть прежнюю молодость и красоту. Наконец, сама кожа истончается, теряет эластичность, толщину и упругость.

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Глубокая подтяжка лица, или спейслифтинг лица, решает все три основные проблемы старения лица, включая птоз (обвисание лица), потерю объема и потерю эластичности и толщины кожи. Обычная подтяжка лица подразумевает только подтяжку кожи по направлению вбок и к ушам. Это делает лицо натянутым, а щеки — приплюснутыми. Во время спейслифтинга хирург работает с мягкими тканями и связками, перемещая не только кожу, ни и глубокие ткани лица. Благодаря такому подходу можно добиться кардинального стойкого омолаживающего эффекта, убрать носогубные складки, вернуть объем щек и скуловой области, приподнять уголки губ, убрать второй подбородок.

Спейслифтинг основан на открытиях, совершенных австралийским пластическим хирургом Брайаном Мендельсоном. Именно он обнаружил так называемые «спейсы» — пространства, которые находятся в пределах проекций зон средней части лица, больше всего подверженной возрастным изменениям. С возрастом связки, поддерживающие ткани лица, растягиваются, что ведет к опущению мягких тканей. Лицо выглядит старым, уставшим, кожа щек провисает, появляются брыли и носогубные складки, опускаются уголки губ. Во время спейслифтинга деформированные мягкие ткани возвращаются на свои места, благодаря чему лицо приобретает черты, свойственные ему в молодости.

Операцию спейслифтинга можно совмещать с липофилингом, чтобы восполнить утраченные объемы, улучшить рельеф и контуры лица. Спейслифтинг позволяет добиться максимально естественного эффекта, при этом ткани лица травмируются меньше, чем при традиционной подтяжке, сама операция переносится легче, а восстановление идет быстрее. Оптимального возраста проведения процедуры спейслифтинга нет, все зависит от индивидуальных особенностей и желания пациентки.

Сама операция длится в среднем около 2—3 часов. На консультации перед операцией хирург определяет, какие именно мышцы и связки нуждаются в коррекции. Работая точечно, хирург фиксирует перемещенные ткани внутренними швами. Небольшой косметический шов после операции маскируется в заушной складке или по линии роста волос и практически не заметен. Спейслифтинг относится к малотравматичным операциям, однако позволяет добиться эффекта омоложения в среднем на 10—15 лет. Что особенно важно отметить, после операции полностью сохраняется естественная мимика лица.