Модель раскрыла страшную правду о кастингах

Модель Анна Гантт из Нью-Йорка раскрыла правду о модельном бизнесе и вызвала шумные обсуждения пользователей сети. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.
22-летняя Анна Гантт (Anna Gantt) рассказала, что случилось с ней на последнем кастинге на модный показ. Менеджер отказался сотрудничать с ней, объяснив это тем, что она была "слишком толстой" и не вписывалась в нужные параметры. Он предложил ей "похудеть так, чтобы через кожу просвечивали кости", чтобы получить возможность участвовать в показе.
"Я отлично выгляжу. Несмотря на то что я набрала несколько килограммов за последние пару лет, я все еще худая! Однако работа в этой индустрии заставит вас почувствовать себя дерьмом. Когда я только начала карьеру модели, я страдала от расстройства пищевого поведения и у меня на долгий срок исчезла менструация. Сейчас я здорова, но им важно придерживаться стандартов. К черту эту работу", — заявила девушка.
Ролик набрал 15,3 миллиона просмотров и 2,9 миллиона лайков. Пользователей соцсетей возмутила эта история.
«Нужно остановить этот беспредел», «Бедные девушки. Мне очень жаль, что вам приходится сталкиваться с подобными вещами», «Женщины не должны сталкиваться с таким отношением. Тот факт, что у тебя пропали месячные, вызывает у меня ужас», «Найди себе работу, на которой тебя будут уважать», — объяснили они.
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