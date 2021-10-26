Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+17° в 
USD 69.55EUR 80.70BRENT 85.62
Войти в почту

Модель раскрыла правду о кастингах из личного опыта

Диана Товсепова
30 минут назад

Модель Анна Гантт из Нью-Йорка раскрыла правду о модельном бизнесе и вызвала шумные обсуждения пользователей сети. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Модель раскрыла страшную правду о кастингах
Фото: @annavgantt@annavgantt

22-летняя Анна Гантт (Anna Gantt) рассказала, что случилось с ней на последнем кастинге на модный показ. Менеджер отказался сотрудничать с ней, объяснив это тем, что она была "слишком толстой" и не вписывалась в нужные параметры. Он предложил ей "похудеть так, чтобы через кожу просвечивали кости", чтобы получить возможность участвовать в показе.

"Я отлично выгляжу. Несмотря на то что я набрала несколько килограммов за последние пару лет, я все еще худая! Однако работа в этой индустрии заставит вас почувствовать себя дерьмом. Когда я только начала карьеру модели, я страдала от расстройства пищевого поведения и у меня на долгий срок исчезла менструация. Сейчас я здорова, но им важно придерживаться стандартов. К черту эту работу", — заявила девушка.

Ролик набрал 15,3 миллиона просмотров и 2,9 миллиона лайков. Пользователей соцсетей возмутила эта история.

«Нужно остановить этот беспредел», «Бедные девушки. Мне очень жаль, что вам приходится сталкиваться с подобными вещами», «Женщины не должны сталкиваться с таким отношением. Тот факт, что у тебя пропали месячные, вызывает у меня ужас», «Найди себе работу, на которой тебя будут уважать», — объяснили они.

Ранее мы писали о том, что рассказала модель о знаменитых показах Victotia's secret.

Красота,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители