Модель раскрыла страшную правду о кастингах

"Я отлично выгляжу. Несмотря на то что я набрала несколько килограммов за последние пару лет, я все еще худая! Однако работа в этой индустрии заставит вас почувствовать себя дерьмом. Когда я только начала карьеру модели, я страдала от расстройства пищевого поведения и у меня на долгий срок исчезла менструация. Сейчас я здорова, но им важно придерживаться стандартов. К черту эту работу", — заявила девушка.