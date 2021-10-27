Есть ли срок годности у грудных имплантов

Маммопластика уже много лет держится в топ-3 самых востребованных операций, что неудивительно. Однако сделать грудь раз и навсегда – это реальность или неосуществимая мечта? Многих пациенток волнует вопрос, придется ли заменять импланты, есть ли риск их ношения для здоровья, ведь существуют легенды о том, что со временем имплантаты изнашиваются, а селебрити регулярно рассказывают, что решили избавиться от силикона в груди. Так есть ли срок годности у имплантатов? Разбираемся в новом материале на Passion.ru.

Фото: Passion.ru Passion.ru

Есть ли срок годности у грудных имплантатов?

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Отари Гогиберидзе Ведущий пластический хирург, основатель клиники «Время красоты»

Срока годности имплантата не существует. Если операцию проводил грамотный специалист, то ваша грудь сохранит отличную форму и объем на протяжении всей оставшейся жизни, за исключением поправки на естественные возрастные изменения.

Почему может возникнуть потребность в замене имплантата?

Есть две категории причин для замены или удаления имплантата – внутренние и внешние воздействия.

В случае с внутренними изменениями причиной могут быть патологические процессы изменения рубцовых тканей вокруг имплантатов. Образование плотной фиброзной капсулы вокруг имплантата – естественная реакция организма на инородное тело. По сути, появление этих капсул направлено на изоляцию очага воспаления от окружающих тканей и системного кровотока, чтобы препятствовать дальнейшему его распространению по организму. В этом случае нужна замена имплантата по медицинским показаниям, либо полное его удаление.

Внешние воздействия могут повредить имплантат – сильный удар, ДТП, порез, несчастный случай, спортивная травма. В результате такой ситуации имплантат может деформироваться или даже разорваться. Но даже в этом случае не обязательна замена или удаление имплантата, нередко можно аккуратно его восстановить с минимальными повреждениями.

Также никто не застрахован от естественных возрастных изменений: деформации контура ареола соска, провисания груди, потери эластичности кожи. Со временем грудь может приобрести неэстетичный вид, и здесь решение принимается в индивидуальном порядке, в соответствии с пожеланиями и состоянием здоровья пациента. Но важно понимать, что эти процессы абсолютно нормальны для организма, и ни один хирург не сможет на сто процентов спрогнозировать, как изменится ваша грудь через 20-30 лет.

Есть ли гарантия на имплантат?

Имплантат имеет пожизненную гарантию. Фирмы-производители сами готовы ее выдавать, потому как ручаются за качество своей продукции. Имплантат сделан из многослойных цельных оболочек силикона, внутри заполненных специальным медицинским гелем, который имеет разную степень когезивности, то есть плотности, и позволяет поддерживать форму имплантата. Даже если происходит разрыв, допустим, из-за перетирания оболочки имплантата или серьезной травмы, мы можем быть уверены, что гель не растечется по организму, а останется внутри оболочки имплантата. Все максимально безопасно. Но мы все равно всегда советуем нашим пациентам хотя бы раз в год проходить осмотр даже через 10-15 лет после операции, чтобы быть уверенными, что все нормально. Регулярная диагностика позволит нам максимально рано отследить происходящие в организме процессы и провести коррекцию, избежав замены или удаления имплантата.

Дмитрий Саратовцев Пластический хирург:

На сегодняшний день большая часть коррекций молочных желез подразумевает установку имплантатов. Эта процедура показана женщинам в ряде случаев: тем, кто от природы имеют небольшую грудь, кому требуется восстановление формы и положения груди из-за птоза, после мастэктомии и в иных случаях. В отличие от эндопротезов с жидким силиконом, активно употреблявшихся в 90-е годы, современные изделия имеют в качестве наполнения гель, который даже при повреждении оболочки не сможет попасть внутрь тела. Практически все изготовители имплантов сегодня дают на них пожизненную гарантию. Однако это только гарантия качества самого силиконового изделия, но существуют факторы, которые могут потребовать замены имплантов. И зачастую они связаны не с повреждением эндопротезов, а с реакцией самого организма на присутствие инородного тела.

Могут ли импланты лопнуть?

Современные эндопротезы выполнены с учетом самых различных ситуаций. Как показывают исследования, их сложно рассечь даже скальпелем, поэтому даже если женщина занимается экстремальными видами спорта – дайвингом, прыжками с парашютом или серфингом, им ничего не грозит. Но в том случае, если установлены импланты старого образца, с жидким силиконом или иным вариантом наполнения, их требуется заменить, так как протекания материала могут иметь место.

В каких ситуациях требуется замена имплантов?

Все хирурги предупреждают своих пациенток о необходимости проведения профилактических осмотров и исследования груди раз в полгода. Это позволяет своевременно реагировать на изменения и устранять проблему.

Если у пациентки появилась капсулярная контрактура 3-4 стадии – чрезмерное разрастание соединительной ткани вокруг импланта с образованием «капсул», приводящих к деформации формы молочных желез, ей необходима операция.

В каком проценте случаев такое бывает?

Возможность появления осложнений в первую очередь зависит от того, какую текстуру имеет установленный имплант, а также от того, кто является его производителем, так как каждый из них дает свою статистику. Если же приводить средние цифры, то в первые 10 лет капсулярная контрактура может образоваться в 0,5 % -10 % случаев, если это первичная увеличивающая маммопластика. В последнее время говорится о том, что имплантаты с ребристой поверхностью могут вызывать проблемы чаще.

Начиная с 11 лет каждый последующий год увеличивает на 1% риск данного осложнения. В том случае, если женщина не испытывала этих проблем, ее импланты могут не подлежать замене всю жизнь.